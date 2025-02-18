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В Івано-Франківську через фото на 85 тисяч гривень оштрафували чоловіка

В Івано-Франківську через фото на 85 тисяч гривень оштрафували чоловіка

Житель Івано-Франківська поширював пікантні фото / Фото: pixabay.com

Житель Франківська завантажив пікантні фото та поширював їх у Мережі. Його покарав суд.

В Івано-Франківську на 85 тисяч гривень оштрафували чоловіка, який завантажив з Інтернету пікантні фото та поширював їх у соцмережах. 

Про це йдеться у вироку Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області. 

У матеріалах справи вказано, що підсудний у червні 2024 року завантажив з Інтернету три порнографічних фото. Згодом він через Telegram скинув пікантні фото чотирьом особам, серед яких була і неповнолітня. 

Під час досудового слідства житель Івано-Франківська провину визнав та розкаявся. Він уклав угоду з прокурором. 

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 301, ч. 3 ст. 301 КК України. Його оштрафували на 85 тисяч гривень та на три роки заборонили "займатись діяльністю пов`язану з навчанням, вихованням та проведенням дозвілля дітей та обіймати посади, пов`язані з роботою з особами до 18 років". 

Він повинен сплатити 795 грн за проведення експертиз. У чоловіка також конфіскували телефон, з якого він поширював пікантні кадри. 

Вирок суду / ©
Вирок суду

Нагадаємо, у Львові до 1 року іспитового терміну засудили жінку, яка в центрі міста виготовляла пікантні фото та відео.

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