В Ізраїлі дрон-кур'єр уперше доправив замовлення клієнтові додому

Використання дронів вважається революційним кроком у галузі перевещення різних вантажів.
В ізраїльському місті Герцлія-Пітуах дрон-кур'єр уперше доправив замовлену їжу клієнтові просто додому.
Про це інформує Vesty.co.il.
Мережу ресторанів в Ізраїлі повідомила, що починає кур'єрське доставлення їжі повітрям. Для цього використовуватимуть дрони ізраїльських компаній CandoDrones і High Lander.
Пілотний проєкт здійснюватиметься протягом восьми днів. Дрони доправлятимуть замовлення в будні дні з 13:00 до 16:30 — в промзони Герцлії й Північного Тель-Авіва, а також житлові квартали, які мають дозвіл на пересування безпілотників.
Крім доставлення їжі, через пандемію COVID-19 в Ізраїлі дрони активно використовують для переміщення ліків та меданалізів.
Використання дронів вважається революційним кроком у галузі перевещення різних вантажів. Експерти ж не поділяють радість простих жителів і пояснюють: поки що використання кур'єрів-безпілотників занадто дороге.
Проте в Ізраїлі вже оголосили конкурс на виготовлення дронів, якими можна управляти без зорового контакту з оператором. Вимоги, що пред'являються до нових апаратів:
- здатність простежити маршрут літальних апаратів в режимі реального часу,
- здатність керувати ними на великій відстані,
- здатність дронів орієнтуватися в польоті .
Нагадаємо, що в Австралії сорока напала на безпілотник.