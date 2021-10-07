В Ізраїлі дрон-кур'єр уперше доправив замовлення клієнтові додому

Використання дронів вважається революційним кроком у галузі перевещення різних вантажів.

В ізраїльському місті Герцлія-Пітуах дрон-кур'єр уперше доправив замовлену їжу клієнтові просто додому.

Про це інформує Vesty.co.il.

Мережу ресторанів в Ізраїлі повідомила, що починає кур'єрське доставлення їжі повітрям. Для цього використовуватимуть дрони ізраїльських компаній CandoDrones і High Lander.

vesty.co.il

Пілотний проєкт здійснюватиметься протягом восьми днів. Дрони доправлятимуть замовлення в будні дні з 13:00 до 16:30 — в промзони Герцлії й Північного Тель-Авіва, а також житлові квартали, які мають дозвіл на пересування безпілотників.

Крім доставлення їжі, через пандемію COVID-19 в Ізраїлі дрони активно використовують для переміщення ліків та меданалізів.

Використання дронів вважається революційним кроком у галузі перевещення різних вантажів. Експерти ж не поділяють радість простих жителів і пояснюють: поки що використання кур'єрів-безпілотників занадто дороге.

Проте в Ізраїлі вже оголосили конкурс на виготовлення дронів, якими можна управляти без зорового контакту з оператором. Вимоги, що пред'являються до нових апаратів:

здатність простежити маршрут літальних апаратів в режимі реального часу,

здатність керувати ними на великій відстані,

здатність дронів орієнтуватися в польоті .

Нагадаємо, що в Австралії сорока напала на безпілотник.

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