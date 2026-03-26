ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
416
Час на прочитання
1 хв

В Ізраїлі виростили фініки з насіння віком 2000 років: чому це пов'язують з моторошним пророцтвом

В Ізраїлі вчені успішно виростили врожай фініків із насіння віком 2000 років. Пальми, які росли у часи царя Ірода та земного життя Христа, знову плодоносять у Юдеї.

Автор публікації
Ігор Бережанський
Фінікова пальма. Ілюстративне фото

Ізраїльські вчені виростили фініки з насіння віком 2000 років.

Про це передає CBN News.

Завдяки сучасним сільськогосподарським зусиллям, насіння, знайдене на території стародавньої фортеці Масада, яке датується 2000-річною історією, часами царя Ірода та Нового Завіту, успішно проросло.

Перший паросток отримав назву «Мафусаїл» і проріс 2005 року. Але це чоловіче дерево, яке не може плодоносити. Пізніші спроби вирощування, між 2007-м і 2011 роком, дали паростки жіночих дерев, які тепер успішно плодоносять.

Фінікова пальма була ключовим символом провінції Юдея за часів Римської імперії. Вона також є важливим символом у Біблії. Успішне відродження цих дерев розглядається як виконання пророцтв щодо цвітіння пустелі (Ісая 35). Деякі богослови інтерпретують ці уривки як передбачення про прихід месії у євреїв і відновлення панування Ізраїлю у Палестині, або про кінець світу і друге пришестя Христа у християн.

Дата публікації
Кількість переглядів
416
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie