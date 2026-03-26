В Ізраїлі виростили фініки з насіння віком 2000 років: чому це пов'язують з моторошним пророцтвом

Ізраїльські вчені виростили фініки з насіння віком 2000 років.

Завдяки сучасним сільськогосподарським зусиллям, насіння, знайдене на території стародавньої фортеці Масада, яке датується 2000-річною історією, часами царя Ірода та Нового Завіту, успішно проросло.

Перший паросток отримав назву «Мафусаїл» і проріс 2005 року. Але це чоловіче дерево, яке не може плодоносити. Пізніші спроби вирощування, між 2007-м і 2011 роком, дали паростки жіночих дерев, які тепер успішно плодоносять.

Фінікова пальма була ключовим символом провінції Юдея за часів Римської імперії. Вона також є важливим символом у Біблії. Успішне відродження цих дерев розглядається як виконання пророцтв щодо цвітіння пустелі (Ісая 35). Деякі богослови інтерпретують ці уривки як передбачення про прихід месії у євреїв і відновлення панування Ізраїлю у Палестині, або про кінець світу і друге пришестя Христа у християн.

