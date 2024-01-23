У жінки в автівці було 65 термосів.

В Каліфорнії жінка намагалася вкрасти популярні у застосунку TikTok термоси. Їхня загальна вартість - 2,5 тисячі доларів. Проте зробити цього їй не вдалося.

Про це пише ВВС.

Як зазначається, працівники одного з магазинів в Каліфорнаї помітили 23-річну жінку, коли та котила до своєї автівки візок, набитий термосами. Жінка свідомо відмовилася платити за товар та запхала термоси до багажника. Поліцейські зупинили водійку автівки та вилучили у неї 65 термосів.

"Хоч термоси Stanley дуже популярні, ми дуже радимо не вдаватись до злочину, щоб втамувати спрагу", – зауважили правоохоронці.

Зазначимо, що термоси фірми Stanley стали популярними серед користувачів TikTok. Величезну кількість прихильників вони здобули завдяки своєї “незламності” після аварій чи пожеж.

Нагадаємо, що у Каліфорнії, США, пожежники використовують штучний інтелект (ШІ), щоб запобігти лісовим пожежам.

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