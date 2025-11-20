В Китаї розробили препарат проти старіння: що про нього відомо

Старіння

Китайська компанія Lonvi Biosciences оголосила про розробку препарату, який, за їхніми словами, може стати справжнім проривом у науці про довголіття. Стартап стверджує, що нова формула здатна сповільнити старіння організму і потенційно продовжити людське життя до 120-150 років.

Про це пише Mirror.

Ключовим принципом дії розробки є боротьба з так званими «зомбі-клітинами" — старіючими клітинами, які перестають виконувати свої функції, але продовжують існувати в організмі, викликаючи запалення та сприяючи розвитку вікових захворювань.

Головним компонентом сенсаційного препарату є проціанідин C1 (PCC1) — речовина, яку отримують із виноградних кісточок.

Лабораторні дослідження на гризунах показали, що PCC1 здатний продовжити їхню загальну тривалість життя на 9,4%. При ранньому початку приймання цей ефект був ще помітнішим, досягаючи 64%.

Генеральний директор Lonvi Biosciences Іп Чжу назвав PCC1 «Святим Граалем» боротьби зі старінням. Він пообіцяв, що люди, які почнуть приймати препарат у зрілому віці, зможуть розраховувати на життя довше 120 років. Тим, хто почне приймати його з народження, обіцяють до 150 років.

Технічний директор компанії Лю Цинхуа заявив, що така тривалість життя «абсолютно реальна» і може стати досяжною «в найближчі роки».

Останніми роками Китай активно розвиває напрямок у сфері продовження життя, поєднуючи біотехнології, штучний інтелект і фармацевтику. Тема довголіття стрімко перетворилася на один із найбільш затребуваних напрямків у науці та бізнесі.

Попри гучні заяви Lonvi, важливо зазначити, що препарат PCC1 поки не пройшов випробувань на людях. Усі обнадійливі результати ґрунтуються виключно на експериментах із тваринами. Наукове товариство очікує підтверджень безпеки та реальної ефективності, перш ніж говорити про справжній прорив.

Нагадаємо, нові дослідження у сфері біогеронтології та епігенетики показали, що регулярна взаємодія жінок із домашніми собаками може уповільнювати біологічне старіння. Вчені, аналізуючи дані епігенетичних годинників — маркерів, які визначають справжній клітинний вік, — виявили, що власниці собак мають «молодший» епігенетичний профіль порівняно з тими, хто не має улюбленців або тримає інших тварин.

Ефект пов’язують із поєднанням фізичної активності, психологічної підтримки, зниження стресу та гормонального балансу, які разом впливають на уповільнення вікових змін.