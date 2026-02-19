В літаках заборонили користуватись павербанками: що потрібно знати пасажирам

Павербанк / © Фото з відкритих джерел

Уряд Японії вирішив зробити перельоти безпечнішими, але через це пасажирам доведеться відмовитися від звичної зручності. Міністерство транспорту попередило всі авіакомпанії: з квітня користуватися портативними зарядними пристроями (павербанками) на борту літаків буде суворо заборонено.

Про це пише The SUN.

Причина таких жорстких заходів — безпека. Останнім часом у світі сталося кілька випадків, коли павербанки або батареї телефонів раптово спалахували прямо під час польоту.

Нові правила дуже прості, але суворі. Під час будь-якого рейсу з Японії пасажирам заборонено заряджати свої телефони, планшети чи інші гаджети від павербанка та заряджати сам павербанк від розеток, які вбудовані у крісла літака.

Чи можна взагалі брати павербанк у літак?

Брати портативну зарядку в подорож усе ще можна, але є чіткі умови:

Павербанки категорично заборонено здавати у великі валізи (зареєстрований багаж). Це правило діє вже давно. Одна людина може взяти з собою на борт не більше двох павербанків.

Раніше японська влада заборонила класти павербанки на верхні полиці для багажу (ті, що над головою). Якщо пристрій лежить там і почне диміти, цього ніхто вчасно не помітить. Тому зарядку треба тримати в сумці під сидінням. Протягом усього польоту пристрій має бути вимкнений.

Під час заряджання батарея трохи нагрівається. Це нормально. Але іноді акумулятори перегріваються занадто сильно через заводський брак, пошкодження після падіння або занадто довге заряджання.

На землі це просто неприємність, а от у літаку — справжня загроза. На великій висоті тиск у салоні нижчий, і через це перегріта батарея може дуже швидко роздутися, загорітися або навіть вибухнути.

Хто ще ввів такі заборони

Японія не стала першовідкривачем у цьому питанні. Хвиля заборон почалася після реальних пожеж. Наприклад, торік у літаку компанії Air Busan сталася пожежа саме через несправний павербанк. На щастя, люди не постраждали, але салон літака сильно обгорів. Після цього компанія заборонила ці пристрої на своїх рейсах.

Сьогодні користуватися павербанками під час польоту вже забороняють такі відомі авіакомпанії, як Cathay Pacific, Singapore Airlines, австралійські Qantas та Virgin Australia. А у січні цього року до них приєдналася і велика європейська компанія Lufthansa.

Деякі популярні бюджетні авіалінії, на кшталт Ryanair, поки що не ввели такої прямої заборони, але з огляду на світові тенденції, правила можуть змінитися у будь-який момент. Тому експерти радять туристам заряджати свої гаджети на 100% ще вдома або в аеропорту перед посадкою.

