В Новій Зеландії кіт став місцевою знаменитістю завдяки своїм "злочинним" витівкам

Кіт-крадій. Фото: AP/Helen North

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В Новій Зеландії кіт, на ім’я Леонардо да Пінчі став відомим завдяки своїй незвичайній кримінальній діяльності — крадіжці спідньої білизни. 15-місячний Лео привернув увагу місцевих жителів, ставши справжнім злочинцем у світі котів.

Про це повідомило видання AP.

Кіт не полює на мишей чи птахів, як більшість своїх родичів. Натомість він спеціалізується на викраденні дорогих предметів одягу, зокрема шовкових боксерів, робочих шкарпеток і навіть кашемірових светрів вартістю 300 новозеландських доларів. Все це він приносить додому, залишаючи власницю Хелен Норт в розпачі.

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Кожен новий «улов» Лео стає справжнім жахом для Норт. Іноді вона звертається до місцевої групи в WhatsApp, щоб повернути викрадені речі їхнім законним власникам, додаючи повідомлення: «Це ваша спідня білизна?» І, здається, він не зупиняється на досягнутому — одного разу кіт приніс дев’ять вкрадених предметів за один раз.

Незважаючи на всі спроби контролювати одержимість Лео, його дії не викликають злості серед сусідів. Більшість з них знаходять ситуацію кумедною, хоча одна з жертв тепер сушить білизну в приміщенні через алергію на котів. Проте, як зазначає Норт, це вже забагато адміністративної роботи для кота, і сім’я сподівається, що це просто юнацька забаганка.

Наразі Леонардо да Пінчі продовжує свою кримінальну кар’єру на вулицях затоки Майрангі, і його родина сподівається, що незабаром він «переросте» ці звички.

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