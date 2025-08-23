В ОАЕ, де панує іслам, виявили 1400-річний християнський хрест: чим унікальна ця знахідка

Символ співіснування: в ОАЕ виявили християнський хрест віком 1400 років / © The Independent

В Об’єднаних Арабських Еміратах, де панівною релігією є іслам, археологи виявили 1400-річний християнський хрест на табличці в стародавньому монастирі.

Про це передає Independent.

Хрест виявили на табличці в стародавньому монастирі на еміратському острові Сір-Бані-Яс. Хрест містить регіональні мотиви, зокрема ступінчасту піраміду, що символізує Голгофу, де був розіп’ятий Ісус, та листя, що проростає з його основи.

Його розміри становлять 27 см завдовжки, 17 см завширшки та 2 см завтовшки, що робить його більшим та детальнішим, ніж хрест, знайдений у 1990-х роках, який вперше визначив це місце як християнську пам’ятку.

Хрест було виліплено на табличці, яка, як вважається, використовувалася ченцями для духовних молитов, і вона схожа на знахідки в Іраку та Кувейті, а також від Близького Сходу до Китаю.

Вважається, що християнство поширилося, а потім занепало на Аравійському півострові між 4 і 6 століттями, причому іслам та християнство співіснували до залишення монастиря у 8 столітті.

«У нас були поселення християн, які не просто існували, а явно процвітали», — розповіла провідний археолог Марія Гаєвська.

За її словами, це «надзвичайно захоплива знахідка» є рідкісним показником того, хто там жив.

Відкриття сталося під час перших великих розкопок на острові за понад 30 років. Монастир VII-VIII століть вперше було виявлено в 1992 році, коли там виявили церкву та монастирський комплекс.

«Відкриття цього стародавнього християнського хреста на острові Сір-Бані-Яс є потужним свідченням глибоких і незмінних цінностей ОАЕ щодо співіснування та культурної відкритості. Це пробуджує в нас глибоке почуття гордості та честі і нагадує нам, що мирне співіснування — це не сучасна конструкція, а принцип, вплетений у саму тканину історії нашого регіону», — сказав Мохамед Халіфа Аль Мубарак, голова департаменту Абу-Дабі.

Раніше вчені зробили сенсаційне відкриття в Єрусалимі: під храмом Гробу Господнього знайшли залишки стародавнього саду, що може стати ще одним підтвердженням біблійного опису поховання Ісуса.