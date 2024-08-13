В Одесі на пляжі собака вкрав пиво у людей: з'явилося кумедне відео

Жінка намагалася відібрати пиво, але не змогла наздогнати собаку, який весело тікав уздовж берегової лінії з пляшкою у зубах.

В Одесі на пляжі собака вкрав пиво у людей.

Кумедне відео оприлюднив Telegram-канал dtp.kiev.ua.

На відео видно, як на одеському пляжі молодий грайливий песик вкрав пиво, яке відпочивальники поставили охолоджуватись у море біля берега.

Жінка намагалася відібрати пиво, але не змогла наздогнати собаку, який весело тікав уздовж берегової лінії з пляшкою у зубах.

В Одесі на пляжі собака вкрав пиво у людей

Нагадаємо, раніше з'явилося відео, як лисиця намагалася поцупити лопату у бійців ЗСУ.

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