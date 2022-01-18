В Одеському зоопарку народились єгипетські летючі собаки: який вони мають вигляд та чим харчуються (фото)

Єгипетські летючі собаки схожі на кажанів.
В Одеському зоопарку народилось четверо єгипетських летючих собак. Малюки вже самостійно літають і добре харчуються.
Про це повідомили у пресслужбі зоопарку.
"Єгипетська летюча собака (нільський крилан) - вид рукокрилих родини криланових. Довжина тіла приблизно 17 см. Харчуються фруктами. Активність проявляють вночі", - йдеться у повідомленні.
У коментарі "Суспільному" директор зоопарку Ігор Біляков розповів, що нільський крилан чимось схожий до кажанів, проте вони по-різному харчуються.
"Відрізняються тим, що єгипетські летючі собаки більші та вони не їдять комах. Ці тварини рослиноїдні. Вони живуть в Єгипті, Північній Африці, Південній Туреччині. Живуть великими колоніями", − розповів директор.
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