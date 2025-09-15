- Дата публікації
-
В одній із країні світу раптово арештували "афериста з Tinder": що відомо
У Грузії раптово арештувати відомого “афериста з Tinder”.
Відомий «аферист з Tinder» був заарештований у Грузії в неділю. Наразі причини затримання невідомі.
Про це повідомляють ізраїльські ЗМІ.
За інформацією Walla, 35-річний Шимон Єгуда Хают з Ізраїлю був затриманий вчора вранці після приземлення в міжнародному аеропорту Батумі.
Його адвокат повідомив виданню, що причини затримання досі невідомі навіть їм.
«Я розмовляв з ним сьогодні вранці після затримання, але ми ще не розуміємо причину», — сказав він, додавши: «Він вільно подорожував по всьому світу».
Міністерство внутрішніх справ Грузії заявило, що Хают був затриманий на підставі «червоного повідомлення» Інтерполу, коли перетинав кордон з Грузією. Невідомо, яка саме держава вимагала його арешту.
Хают, який діяв під кількома псевдонімами, зокрема Саймон Левієв, став відомим завдяки документальному фільму Netflix 2022 року, в якому стверджувалося, що він обдурив жінок, яких познайомився на Tinder, на суму близько 7,4 мільйона фунтів стерлінгів, видаючи себе за сина мільярдера-діамантового магната.
Жертви заявили, що у них залишилися суїцидальні настрої та величезні банківські борги.
Хают заперечив усі звинувачення проти нього, стверджуючи, що він «не шахрай і не фальшивка», а «законний бізнесмен», який заробив свій статок, інвестуючи в біткойни.
У 2019 році його визнали винним за чотирма звинуваченнями у шахрайстві та засудили до 15 місяців тюремного ув'язнення в Ізраїлі, з яких він відбув п'ять.
Хаюту також було наказано виплатити жертвам близько 35 000 фунтів стерлінгів компенсації, а також штраф у розмірі близько 4600 фунтів стерлінгів за використання підробленого паспорта.
Нагадаємо, застосунок для знайомств Tinder заблокував шахрая Саймона Лєваєва після показу документальної стрічки від Netflix – The Tinder Swindler про вчинки зловмисника.