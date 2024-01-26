В одній з країн світу з'явилася нова мова, якою володіють всього 350 осіб: як вона звучить (відео)

Лінгвісти задокументували те, що вони вважають новою мовою, яка тихо розквітає в Ладжаману – віддаленому селі на північній території Австралії, населеній переважно народом варлпірі.

Про це пише IFL Science.

Відома як легка варлпірі або варлпірі рампаку, це мова, створена шляхом змішування різних елементів стандартної австралійської англійської з варлпірі – мовою аборигенів, якою розмовляють декілька тисяч корінних мешканців північної Австралії, – і креольською мовою на основі англійської мови, розробленої наприкінці 19 століття-початку 20 століття.

Цю мову глибоко вивчала Кармел О'Шаннессі, професорка лінгвістики Австралійського національного університету, яка вперше повідомила про неї 2005 року.

Вона вважає, що вона з'явилася в 70-80-х роках, коли деякі дорослі варлпірі почали час від часу використовувати англійські та креольські слова у середині речень. Це явище також відоме як перемикання кодів, коли носій мови почергово використовує дві або більше мов під час розмови. Коли діти почули проголошення цих змішаних речень, вони обробили їх як єдину мову та розвинули на їхній основі.

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Через роки мовна система продовжувала розвиватися природним шляхом і стала рідною мовою деяких жителів Ладжаману. Навіть традиційна варлпірі вважається такою, що "під загрозою зникнення", і нею говорять всього 4000 людей, але легка варлпірі ще більш незрозуміла, нею говорять і розуміють її всього близько 350 осіб, більшість з яких молодші 40 років.

Послухати, як звучить легка варлпірі можна у відео, де дівчина розповідає історію про монстра.

Нагадаємо, вперше у світі носорога запліднили за допомогою ЕКЗ. Це дало надію на порятунок північного білого носорога від вимирання – на планеті залишилося лише дві такі тварини.

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