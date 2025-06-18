В одній з країн Європи пляжі масово отримують "чорний прапор": яка причина

Пляж в Іспанії / © visualhunt.com/Jimmy G

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В Іспанії 48 пляжів потрапили до списку небезпечних для купання. Група Ecologistas en Accion присвоїла їм «чорний прапор» через серйозні екологічні проблеми, зокрема забруднення води. Це ставить під загрозу здоров’я туристів, які зазвичай відвідують ці курорти.

Про це повідомило видання The Olive Press.

Однією з причин стала повінь у жовтні 2024 року, що серйозно пошкодила екосистему пляжів Валенсії. Вода на цих курортах забруднена відходами та стічними водами, оскільки каналізаційні системи були зруйновані. Екологи зазначають, що очищення відбулося із запізненням і неефективно.

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«Чорний прапор» отримав пляж Леванте в Бенідормі. Причиною стало збільшення туристичної активності та «хижацький урбанізм». Це призвело до поломки очисних споруд і потрапляння фекалій у воду, що становить загрозу для здоров’я відпочивальників.

Особливу критику отримав новий закон про прибережні води Валенсії, який, за словами екологів, фокусується на приватизації замість захисту морських громадських земель. Екологи закликали скасувати цей закон.

Крім того, сусідні пляжі Кала Моска (Оріуела) і Кала Ферріс (Торрев’єха) також потрапили до списку через загрозу «майбутнього житлового будівництва», що спричиняє додаткове навантаження на навколишнє середовище. Особливо тривожною є ситуація на пляжі Кала Моска, де суди дозволили збудувати понад 2200 будинків.

У регіоні Мурсія також були відзначені пляжі лагуни Мар Менор, Затока Портман і Сьєрра-Мінера, які страждають від забруднення через погане управління навколишнім середовищем.

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