В організмі стюардеси виявили 1 кг золота: як так сталося (фото)

В організмі бортпровідниці було виявлено 960 г контрабандного золота у вигляді сплаву.
У місті Каннур в Індії заарештували стюардесу за контрабанду майже 1 кг золота. Перед рейсом з Маската (Оман) жінка сховала коштовний метал у своїй прямій кишці.
Про це повідомляє NDTV.
В міжнародному аеропорту Каннур працівники Управління податкової розвідки перехопили стюардесу-уродженку Калькутти Сурабхі Хатун, яка прибула з Маскату 28 травня.
Під час обшуку в організмі бортпровідниці було виявлено 960 г контрабандного золота у вигляді сплаву. Хатун заховала метал у своїй прямій кишці.
Стюардесі влаштували допит і були проведені слідчі дії. Після цього вона постала перед судом та на 14 днів потрапила до в’язниці.
Як повідомляється, це перший випадок в Індії, коли члена екіпажу авіакомпанії арештовують за контрабанду золота у такий незвичний спосіб.
Правоохоронці розпочали детальне розслідування. Зібрані докази свідчать, що фігурантка раніше вже кілька разів займалася контрабандою золота.
До слова, раніше повідомлялася, як жінка зробила трансплантацію калу від брата та коханого, щоб полегшити виснажливі симптоми синдрому подразненого кишківника.
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