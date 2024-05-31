В організмі стюардеси виявили 1 кг золота: як так сталося (фото)

В організмі бортпровідниці було виявлено 960 г контрабандного золота у вигляді сплаву.

У місті Каннур в Індії заарештували стюардесу за контрабанду майже 1 кг золота. Перед рейсом з Маската (Оман) жінка сховала коштовний метал у своїй прямій кишці.

Про це повідомляє NDTV.

В міжнародному аеропорту Каннур працівники Управління податкової розвідки перехопили стюардесу-уродженку Калькутти Сурабхі Хатун, яка прибула з Маскату 28 травня.

Під час обшуку в організмі бортпровідниці було виявлено 960 г контрабандного золота у вигляді сплаву. Хатун заховала метал у своїй прямій кишці.

Стюардесі влаштували допит і були проведені слідчі дії. Після цього вона постала перед судом та на 14 днів потрапила до в’язниці.

Як повідомляється, це перший випадок в Індії, коли члена екіпажу авіакомпанії арештовують за контрабанду золота у такий незвичний спосіб.

Правоохоронці розпочали детальне розслідування. Зібрані докази свідчать, що фігурантка раніше вже кілька разів займалася контрабандою золота.

Золото, яке виявили в організмі стюардеси / Фото: Odishabytes

До слова, раніше повідомлялася, як жінка зробила трансплантацію калу від брата та коханого, щоб полегшити виснажливі симптоми синдрому подразненого кишківника.

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