У посольстві США в Україні зняли відео до Геловіну і показали, що таке справжнє жахіття

У посольстві США в Україні зняли відео до Геловіну і показали, що таке справжнє жахіття

У відзнятому ролику дипломати у незвичайних костюмах жахаються від звіту про російську дезінформацію.

У неділю, 31 жовтня, коли в багатьох країнах світу відзначають “страшне” свято Геловіну, працівники посольства США в Києві одягнули маскарадні костюми і зняли короткий, але промовистий ролик.

Жартівливе відео опубліковане на Facebook-сторінці дипломатичного представництва.

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На знятих кадрах дипломат у костюмі білоголового орлана — птаха, який є одним із державних символів США — проходить коридорами посольства, зустрічаючись з іншими працівниками в костюмах астронавта NASA, чаклунки і зомбі.

Але дивні та моторошні костюми їх не лякають, на відміну від звіту про російську дезінформацію, який один із дипломатів називає справжнім жахіттям.

Нагадаємо, потужний спалах на Сонці, який досяг Землі на Геловін, призвів до сильної геомагнітної бурі та посилив ефект північного сяйва, яке буде видно в США та Європі.

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