В салоні літака спалахнула пожежа: причиною став звичайний смартфон

Літак / © pexels.com

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На борту рейсу British Airways із Лондона до Лас-Вегаса стався інцидент із мобільним телефоном, який загорівся під час польоту. Екіпаж звернувся до диспетчерів із запитом на екстрену допомогу після приземлення, щоб безпечно евакуювати пасажирів.

Про це повідомило видання People.

Інцидент стався 15 червня на рейсі BA271. За даними запису переговорів із диспетчерською службою, пілот повідомив про пожежу в салоні літака. Згодом член екіпажу уточнив, що джерелом займання став мобільний телефон, який «обпалив салон зсередини».

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Наближаючись до міжнародного аеропорту Гаррі Ріда в Лас-Вегасі, командир екіпажу попросив залучити максимальну кількість персоналу для організації висадки пасажирів.

У Федеральному управлінні цивільної авіації США (FAA) підтвердили, що літак безпечно приземлився близько 14:30 за місцевим часом. Відомство розпочало розслідування обставин інциденту. В аеропорту повідомили, що займання вдалося швидко ліквідувати. Пасажири залишили літак, а інформації про постраждалих не надходило.

У British Airways наголосили, що безпека пасажирів та екіпажу залишається головним пріоритетом, а рейс завершився без серйозних наслідків.

Фахівці зазначають, що пристрої з літієвими акумуляторами — мобільні телефони, ноутбуки, електронні сигарети та павербанки — можуть становити пожежну небезпеку через ризик перегрівання батарей. За даними FAA, від початку 2026 року в США вже зафіксували 40 інцидентів, пов’язаних із літієвими акумуляторами на борту літаків. Упродовж 2025 року таких випадків було 82.

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Нагадаємо, раніше ми повідомляли, пасажирський літак авіакомпанії SriLankan Airlines повернувся до аеропорту вильоту після того, як під час польоту в нього влучила блискавка.

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