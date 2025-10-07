- Дата публікації
В світі спостерігається масове вимирання птахів: чим це загрожує людству
Дослідження Корнелльської лабораторії орнітології показало, що з 1970 року зникло близько трьох мільярдів птахів, а 389 видів Північної Америки опинилися під загрозою вимирання через втрату місць проживання та підвищення температури.
По всьому світу спостерігається тривожне явище: птахи по всій території США змінюють свої звичні маршрути міграції через зростання температури. Вчені попереджають, що це може призвести до масового вимирання видів та мати катастрофічні наслідки для людства, зокрема — скорочення виробництва продовольства та ліків.
Про це пише Daily Mail.
Запрошений учений Корнелльського університету Ендрю Фарнсворт, спеціаліст із міграції, б’є на сполох. Він зазначає, що підвищення температури в місцях зимівлі порушує щорічні перельоти птахів.
Руйнівні наслідки: Вже зараз Національне товариство Одюбона попереджає, що протягом наступних 50 років 389 видів птахів Північної Америки, а це майже дві третини вивчених видів, опиняться під загрозою зникнення.
Масштаб втрат: Дослідження Корнелльської лабораторії орнітології показало, що з 1970 року в Північній Америці зникло близько трьох мільярдів птахів.
Птахи відіграють критично важливу роль у природі, поширюючи насіння, борючись із шкідниками та запилюючи рослини. Близько п’яти відсотків рослин, які використовуються людиною в їжу та медицину, запилюються птахами.
Масова загибель птахів швидко позначається на опиленні тропічних рослин, таких як:
Банани, кава та какао, з якого виробляють шоколад.
Лікарські рослини, що використовуються у фармацевтиці, включаючи орхідеї та види алое.
Якщо популяція птахів продовжить скорочуватися, фермери зіткнуться з труднощами, що призведе до збільшення витрат і вплине на доступність продовольства у всьому світі.
Основною причиною цього масового вимирання є втрата птахами місць проживання, ускладнена зміною клімату, пестицидами та антропогенним впливом (міський розвиток, зіткнення з вікнами).
Підвищення глобальної температури призвело до того, що птахи:
Порушують час: Відлітають раніше чи пізніше звичайного.
Голодують: Прибувають у місця розмноження чи годівлі до того, як там з’явиться їжа, наприклад, комахи чи рослини.
Це призводить до того, що птахи голодують, не можуть знайти пару і вимирають, не переживши зиму. Наприклад, чорногорла блакитна піночка скоротила популяцію через брак їжі, а кульки-пісочники втратили 75% популяції через потепління Арктики та скорочення прибережних місць годівлі.
Фарнсворт також зазначив, що люди, які підгодовують птахів, можуть посилювати проблему, позбавляючи їх стимулу відлітати й приваблюючи хижаків.
