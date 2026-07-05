«В це неможливо повірити»: кінолог розкрив несподівані причини, чому собака краде білизну власника

Собака / © Associated Press

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Власники собак часто скаржаться на те, що їхні чотирилапі улюбленці тягають домашні речі — від капців до спідньої білизни. Багато хто сприймає це як звичайні пустощі або намагання привернути увагу, проте за такою поведінкою тварин ховаються конкретні причини.

Про це розповів зоопсихолог та кінолог Віталій Новик у своєму TikTok.

За словами експерта, існує три головні причини подібної поведінки улюбленців.

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Ігровий шаблон, який створили самі господарі

Часто першопричиною стає реакція самих власників, які несвідомо перетворюють відбирання речей на веселу гру, чим лише заохочують собаку діяти так само у майбутньому.

«Це неможливо повірити, чому собаки постійно крадуть наші речі. Труси, бюстгальтер, шкарпетки. Постійно крадуть, тікають і намагаються завлекти, щоб ми з ними погралися, позабирали, побігали за ними. В цьому є скритий сенс. І ви не повірите, коли дізнаєтеся. На то є три причини», — зазначає фахівець.

За словами кінолога, собаки чудово запам’ятовують алгоритми дій, які приносять їм емоційну розрядку.

«Перша причина: вони роблять це, тому що ви так створили, ви за це хвалили, ви так грали і не робили зауважень до опущеного хвоста. Коли ви приходите додому, вона тягає, ви бігаєте, граєтеся, і це для собаки весело. Цей шаблон вона запам’ятала», — пояснює Віталій Новик.

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© Unsplash

Туга за господарем та реакція на концентрований запах

Другим важливим фактором є емоційна залежність собаки від людини. Предмети гардероба, які мають найсильніший особистий аромат власника, допомагають тварині впоратися зі стресом або самотністю, коли нікого немає вдома.

«Друга причина: це ваш запах. Якщо ваша собака ходить за вами хвостиком, дуже залежна від вас, то тепер вона постійно буде брати капці, труси, що мають такий концентрований запах. І насолоджуватися цими запахами, скидуючи стрес в відсутності вас вдома», — підкреслює кінолог.

Прихована конкуренція та демонстрація сили

Окрім емоційного зв’язку, така поведінка може мати й ієрархічний підтекст. Намагаючись втримати річ у зубах під час спроб господаря її забрати, пес намагається показати свою позицію.

«І третя причина. Це конкуренція. Конкуренція в тому сенсі, що собака, коли перетягує з вами вашу річ, показує свою силу в ігровій формі. Це для собаки важливо показати, щоб вона сказала вам, що я тут сильна головна і я не буду тебе слухати, тому я так граю», — зауважує фахівець.

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Що робити, якщо собака проявляє агресію

Зоопсихолог наголошує, що якщо подібна поведінка переростає у серйозні конфлікти або супроводжується проявами агресії за володіння предметами, тварині потрібна допомога у корекції поведінки.

«Якщо ваша собака так само грає і ви нічого з цим не можете зробити, або ще гірше агресує на вас за ресурс, за якийсь їжу, іграшку або шкарпетку, то напишіть мені в особисті слово перетягування і я вам допоможу з цим вопросом», — підсумував Віталій Новик.

Як правильно виховувати собаку — останні новини

Собаки, які сплять на спині з піднятими лапами, роблять це не випадково — ветеринари пояснюють, що така поза має кілька природних причин. За словами фахівців, насамперед це спосіб охолодитися: через лапи собаки частково регулюють температуру тіла, а відкритий живіт допомагає швидше втрачати тепло.

Також така поза може означати, що тварина почувається повністю у безпеці, адже сон на спині — одна з найбільш вразливих позицій. Крім того, іноді це просто найзручніший спосіб відпочинку. Водночас ветеринари зазначають, що не всі собаки обирають таку позу, і це не є ознакою проблем зі здоров’ям.

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Окрім того, буває, що собака може важко дихати як у нормальних ситуаціях, так і як ознака проблем зі здоров’ям — усе залежить від умов і супутніх симптомів. У більшості випадків задишка після прогулянки або в спеку є природною реакцією: у собак майже немає потових залоз, тому вони охолоджуються через пришвидшене дихання. У такому разі достатньо дати тварині воду і прохолодне місце для відпочинку.

Водночас ветеринари попереджають: якщо важке дихання з’являється без навантаження чи спеки, це може бути сигналом проблем — від стресу й болю до захворювань серця, дихальної системи або гормональних порушень.

Також задишка може бути побічною реакцією на ліки або наслідком вікових змін. Особливо уважними варто бути, якщо до неї додаються кашель, слабкість, зміни апетиту чи поведінки. У разі різкого погіршення стану або появи синюшних ясен ветеринари радять негайно звертатися по допомогу.

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