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В Україні мешкає крихітна сова, яка дивує своєю поведінкою: який вигляд має
В Україні живе крихітна сова, яка ламає уявлення про нічних птахів.
У лісах України мешкає крихітний пернатий хижак, чиї звички суттєво відрізняються від поведінки більшості нічних птахів. Він не боїться людей, запасає їжу на зиму в дуплах і ховається від галасливих зграй дрібних пташок.
Про спосіб життя найменшої сови української фауни повідомили у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику.
Сичик горобиний — це північний (бореальний) вид. Він обирає для життя лісову зону, а вага птаха ледь сягає 80 грамів. Дорослі особини є осілими, натомість молоді птахи відкочовують на південь.
Зазначається, що на відміну від багатьох інших видів сов, сичик полює у світлу пору доби — зранку і до вечірніх сутінків. Його здобиччю стають дрібні птахи та мишоподібні гризуни.
Якщо вдень сичик видасть себе голосом або потрапить на очі дрібним птахам, вони одразу здіймають галас і починають його переслідувати. Через це хижак заздалегідь ховається та полює лише із засідок.
«Гніздується в дуплах дятлів. Під такими помешканнями можна знайти залишки здобичі, які самиця викидає, чистячи гніздо», — зазначили у заповіднику.
Перед початком зими сичики заготовляють їжу в окремих дуплах. Вони складають туди впольованих дрібних птахів і ссавців, зокрема мишей, полівок та мідиць.
За спостереженнями фахівців заповідника, спокійний і самовпевнений характер дозволяє сичику підпускати фотографів на близьку відстань для зйомки.
Нагадаємо, у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику помітили лисицю. Фахівці також розповіли, як ці тварини готуються до зимових холодів.
Також ми писали, що у Чорнобилі граки освоюють новий спосіб добування їжі, який давно використовують ворони. Для цього птахам не потрібні ані гострі кігті, ані особливі зусилля.