В Україні мешкає один із найсмертоносніших мисливців планети — ви точно бачили його влітку

В Україні повсюдно можна зустріти непомітного, але надзвичайно ефективного мисливця, якому понад 300 мільйонів років — бабку. За крихким зовнішнім виглядом та витонченим польотом ховається безжальний хижак, що заслужив репутацію одного з найрезультативніших убивць у світі тварин.

Бабки — це хижаки-засідники, які відточили своє мистецтво полювання до майже ідеального рівня. Попри відсутність гарного нюху та слуху, вони мають один із найкращих зорових апаратів серед усіх комах. Їхні великі складні очі забезпечують майже круговий — 360° — огляд, дозволяючи помітити здобич ще до того, як та запідозрить небезпеку.

Завдяки феноменальній швидкості польоту — до 30 миль (приблизно 48 км) на годину — бабка здатна блискавично перехоплювати жертву просто в повітрі. Її маневреність вражає: вона може літати вгору, вниз, назад, зависати на місці, а навіть рухатися догори ногами. Це дає їй перевагу над будь-якою комахою, яка потрапить у поле зору.

Її апетит також вражає — бабка здатна цілий день переслідувати комарів, мошок, мух і навіть метеликів. Для порівняння: звичайний метелик летить зі швидкістю близько 19 км/год, а бабка — більш ніж удвічі швидше. Найшвидші мухи, які розвивають лише 6 км/год, узагалі не мають шансів врятуватися.

Додатково, бабки відіграють важливу роль у природі, зменшуючи кількість комах-шкідників, зокрема тих, що переносять небезпечні захворювання. Наступного разу, коли побачите цю струнку комаху біля водойми, згадайте: перед вами — один із найдавніших і найефективніших мисливців на планеті, справжній повітряний хижак, який існував ще за часів динозаврів.

