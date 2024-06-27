В Україні на iPhone з'явилася гра, де треба перепливти Тису: реакція ДПСУ (фото)

В Україні користувачі iPhone можуть зіграти у гру "Тиса", де потрібно допомогти ухилянту перепливти річку до угорського кордону і не затонути.

Вікове обмеження гри, яка з'явилася App Store від Владислава Брюховецького – 4+. Вона вже має рейтинг 5/5.

"Усі чули багато історій про річку під назвою Тиса. Настав час перевірити, що ж такого у тій річці, що вона манить так багато людей. Спробуй переплисти Тису більше разів, ніж всі інші у світі. Але не думай, що все настільки легко, сильна течія не дасть тобі розслабитись протягом всього шляху", – йдеться в описі гри.

Гра "Тиса"

Реакція ДПСУ

У Держприкордонслужбі вже відреагували на вихід гри. Прикордонники зазначили, що грати в ігри – можна, але не рекомендують перепливати річку у реальному житті.

Нагадаємо, 12 червня на Закарпатті у річці Тиса прикордонники виявили тіло ще одного чоловіка без ознак життя. У ДПСУ зазначили, що це вже 35-й такий випадок від початку повномасштабного вторгнення Росії.

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