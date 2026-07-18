В Україні відкрили перший "сірий" АТБ: покупці не одразу зрозуміли, що змінилося

АТБ — новий формат / © wikimedia.org

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У соцмережах почали активно обговорювати, чи означає це появу принципово нової концепції магазинів, яка замінить звичні «чорні» та «сині» АТБ.

В 24каналі розповіли, що насправді відомо про «сірий» АТБ та чим він відрізняється від інших магазинів мережі.

Де відкрили перший «сірий» АТБ

Новий супермаркет запрацював 15 липня у Києві на вулиці Машинобудівній, 27. Незвичний колір фасаду швидко привернув увагу містян, а фотографії магазину почали активно поширюватися в інтернеті.

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Саме через змінений дизайн багато покупців припустили, що компанія запускає абсолютно новий формат торговельних точок.

Чи справді це новий формат

Після появи перших фото в мережі почали ширитися чутки, що новий магазин отримав додаткові сервіси: кавову зону, власну випічку, гастрономічний куточок, піцу, хот-доги та каси самообслуговування.

Однак у пресслужбі АТБ пояснили, що кардинальних змін немає. За словами представників компанії, магазин працює за тими самими стандартами, що й інші супермаркети мережі.

Основні особливості експериментального магазину:

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компактніший розмір;

інше кольорове оформлення фасаду;

стандартний асортимент товарів;

звичні відділи без принципових змін.

Фактично йдеться не про нову концепцію роботи, а про тестування дизайну та компактного формату магазину.

Чим «сірий» АТБ відрізняється від «чорного» і «синього»

Багато українців уже давно помітили, що магазини АТБ можуть мати різний зовнішній вигляд.

Сині АТБ — це класичний формат мережі, який працює вже багато років. Чорні АТБ — сучасніші супермаркети, які зазвичай мають більшу площу, оновлений дизайн, покращене обладнання та додаткові сервіси, якщо це дозволяє приміщення. Сірий АТБ поки що не можна назвати окремою категорією магазинів. Це лише експериментальний проєкт, покликаний перевірити, наскільки ефективним буде компактний формат із новим дизайнерським рішенням.

Чи з’являться «сірі» АТБ по всій Україні

Наразі компанія не повідомляла про масове відкриття таких магазинів.

Експериментальний супермаркет має допомогти оцінити попит на компактні торгові точки нового дизайну. Якщо тестування покаже хороші результати, мережа може розширити цей формат і на інші міста України.

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FAQ

Що таке «сірий» АТБ?

«Сірий» АТБ — це експериментальний магазин мережі з новим кольоровим оформленням і компактнішою площею. За інформацією компанії, він не відрізняється від інших супермаркетів за асортиментом чи принципом роботи.

Чим відрізняється «сірий» АТБ від «чорного» та «синього»?

Основна різниця наразі полягає у зовнішньому вигляді та форматі приміщення. «Сірий» АТБ є тестовим проєктом із новим дизайном, тоді як «чорні» магазини — це модернізований формат мережі, а «сині» залишаються класичними супермаркетами АТБ.

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