В Україні виставили на аукціон монету номіналом у 10 копійок за 12 тис. гривень: чим вона незвичайна

В Україні виставили на аукціон монету номіналом у 10 копійок за 12 тис. гривень: чим вона незвичайна

Власник монети пише, що вона у відмінному стані і зроблена з латуні.

В Україні на аукціон виставили монету номіналом у 10 копійок, виготовлену 1992 року. Наразі за неї висунули вже 20 ставок і ціна монети склала 12 001 гривню.

Лот оприлюднили на сайті Violity.

Власник монети пише, що вона у відмінному стані і зроблена з латуні. За його словами, монета збереглася ідеально: її не реставрували і вона не має пошкоджень.

"Луганський карбованець англійськими штемпелями", - йдеться в описі товару.

Нагадаємо, раніше в Україні монету номіналом 10 копійок продавали на аукціоні за 30 тисяч гривень. А монету номіналом 1 гривня 1992 року колекціонери продавали за 22 тисячі гривень.

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