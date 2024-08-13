В Україні зафіксували незвичайне природне явище: цього не могло бути у наших широта

У ніч на 13 серпня над територією України було зафіксовано північне сяйво, що є незвичайним для наших широт. Пурпурове світло поєднувалося з метеорним потоком Персеїди та спостерігалося навіть на Волині, у Маневичах.

Про це повідомив Волинський обласний центр з гідрометеорології у Facebook.

Північне сяйво пурпурового кольору, яке зазвичай можна побачити лише в полярних широтах, цього разу спостерігалося в Україні, зокрема над Києвом, Львовом, Чернівцями, Запоріжжям та Дніпром. На Волині, в Маневичах, також помітили це незвичне для нашого регіону явище.

За словами синоптиків, північне сяйво стало можливим завдяки антициклону, що забезпечив малохмарну погоду. Якщо такі умови збережуться, українці зможуть знову побачити це явище до кінця тижня.

Нагадаємо, полярне сяйво стало видимим в Україні через те, що космічні промені і заряджені частинки постійно рухаються до Землі, що може вплинути на спостереження цього явища навіть на наших широтах.

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