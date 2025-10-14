В Україні засудили чоловіка через “пікантну помсту” коханій

Чоловіка засудили через "помсту" коханій / © unsplash.com

Реклама

У Запоріжжі до 1 року іспитового терміну засудили чоловіка, який після сварки із коханою розіслав знайомим пікантне відео.

Про це йдеться у вироку Шевченківського райсуду м. Запоріжжя.

За даними суду, чоловік 9-11 липня 2025 року через Telegram поширив серед 7 знайомих пікантне відео із «домашнього архіву» за його участі та коханої підсудного.

Реклама

На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він заявив, що поширив пікантне відео «з метою помститися із ревнощів та раптово виниклого конфлікту із його коханою».

Суд визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 301 КК України. Його засудили до 1 року іспитового терміну.

Нагадаємо, на Волині суворо покарали чоловіка через фото у Viber.