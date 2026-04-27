В Україні жінка влаштувала "інтимне шоу" в Twitter: її знайшли та покарали

Жінку покарали через пікантні фото та відео / © pexels.com

Голосіївський районний суд Києва засудив жінку, яка розповсюджувала власні фото та відео порнографічного характеру в соціальній мережі Twitter (нині X).

Про це йдеться у вироку суду.

Жінка виготовляла та поширювала інтимні фото і відео

Згідно з матеріалами справи, обвинувачена протягом квітня 2024 року займалася виготовленням та публікацією інтимних матеріалів. Використовуючи свій мобільний телефон iPhone 6s, вона записувала відео власного оголеного тіла зі сценами мастурбації.

Слідство встановило чітку послідовність публікацій:

5 квітня: перше відео з демонстрацією геніталій;

7–19 квітня: серія з 9 графічних зображень (фото), які експертиза визнала порнографічними.

Весь контент публікувався через раніше створений акаунт у мережі Twitter. Експерти Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС підтвердили, що матеріали мають «вульгарно-натуралістичну форму» та «ображають честь і гідність людини».

Ціна експертизи дорожча за телефон

У судовому засіданні дівчина повністю визнала свою провину та підтвердила всі обставини. Вона пояснила, що знімала та викладала фото сама, перебуваючи у різних квартирах Києва.

Цікавим аспектом справи стали процесуальні витрати. За проведення двох судових експертиз (мистецтвознавчої та комп’ютерно-технічної) з обвинуваченої стягнули 12 116 гривень. Ця сума значно перевищує вартість вживаного iPhone 6s, який використовувався як «знаряддя злочину».

Вирок суду

Суддя врахував, що дівчина раніше не була судимою і щиро розкаялася.