В Україні зникають горобці: які птахи їх витісняють і чому це небезпечно

Рожеві фламінго на Одещині.

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В Україні зменшується кількість горобців — птахів, які відіграють ключову роль у знищенні шкідників у лісах та на полях. Натомість у різних регіонах фіксують появу незвичних видів: у Чернівцях оселилися папуги Крамера, а під Одесою — рожеві фламінго.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів орнітолог, кандидат біологічних наук Олександр Пономаренко.

За його словами, на території України зафіксовано 454 види птахів із приблизно 540–560, що водяться в Європі. Проте скорочення популяції горобців викликає занепокоєння.

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“Дрібні птахи — найефективніший природний регулятор чисельності комах”, — зазначив учений. Він навів приклад Китаю 1950-х років, де за наказом Мао Цзедуна масово знищували горобців. Наслідком стала навала шкідників і необхідність закуповувати птахів за кордоном.

Орнітолог пояснює, що основною причиною зникнення горобців є хімізація аграрної галузі. Птахи не можуть споживати оброблене хімікатами зерно, зокрема протруєну пшеницю.

Також міське будівництво ускладнює гніздування птахів — “бетонні коробки” без виступів та щілин витісняють ластівок і серпокрильців. А під час війни деякі види адаптуються до розбитих будівель, інші — покидають небезпечні зони. Наприклад, качки, чаплі й кулики масово тікають із зон бойових дій, а серед червонокнижних видів зафіксовано різке скорочення популяцій на півдні України.

Невідомою залишається і доля таких рідкісних птахів, як яструб коротконогий, який гніздився винятково в Луганській області.

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