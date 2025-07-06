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В Україні зникають горобці: які птахи їх витісняють і чому це небезпечно
Горобці в Україні зникають через хімікати й урбанізацію. Їхнє місце займають екзотичні птахи, але орнітологи попереджають, що це загрожує екосистемі.
В Україні зменшується кількість горобців — птахів, які відіграють ключову роль у знищенні шкідників у лісах та на полях. Натомість у різних регіонах фіксують появу незвичних видів: у Чернівцях оселилися папуги Крамера, а під Одесою — рожеві фламінго.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів орнітолог, кандидат біологічних наук Олександр Пономаренко.
За його словами, на території України зафіксовано 454 види птахів із приблизно 540–560, що водяться в Європі. Проте скорочення популяції горобців викликає занепокоєння.
“Дрібні птахи — найефективніший природний регулятор чисельності комах”, — зазначив учений. Він навів приклад Китаю 1950-х років, де за наказом Мао Цзедуна масово знищували горобців. Наслідком стала навала шкідників і необхідність закуповувати птахів за кордоном.
Орнітолог пояснює, що основною причиною зникнення горобців є хімізація аграрної галузі. Птахи не можуть споживати оброблене хімікатами зерно, зокрема протруєну пшеницю.
Також міське будівництво ускладнює гніздування птахів — “бетонні коробки” без виступів та щілин витісняють ластівок і серпокрильців. А під час війни деякі види адаптуються до розбитих будівель, інші — покидають небезпечні зони. Наприклад, качки, чаплі й кулики масово тікають із зон бойових дій, а серед червонокнижних видів зафіксовано різке скорочення популяцій на півдні України.
Невідомою залишається і доля таких рідкісних птахів, як яструб коротконогий, який гніздився винятково в Луганській області.