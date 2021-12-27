В утробі жінки знайшли плід "кам'яної дитини", який вона виношувала 35 років: як так сталось

Лікарі пояснили, що таке явище є вкрай рідкісним та називається літопедіоном.
В Алжирі в утробі 73-річної жінки знайшли плід "кам'яної дитини", який вона виношувала 35 років. Проте це не заважало їй жити повноцінним життям.
Про це пише thesun.co.uk.
73-річна жінка поскаржилась на біль у животі. Під час обстеження медики виявили в її утробі плід "кам'яної дитини". Закаменілий плід був вагою більше 2 кілограмів, він "застиг" віці 7 місяців. Відомо, що жінка носила його 35 років.
За даними видання, раніше жителька Алжиру не нарікала на стан здоров'я та добре почувалась. Також вона проходила медичні обстеження, проте лікарі тоді не виявили у неї ненародженої дитини.
Медики пояснили, що таке явище є вкрай рідкісним та називається літопедіоном. Це може бути наслідком позаматкової вагітності. Коли організм жінки не може позбутись плоду, то він його "закальцьовує", щоб не нашкодити здоров'ю жінки. Лікар Кім Гарсі з Клівленда пояснив, що такий закаменілий плід може пробути в утробі жінки десятки років.
"У більшості випадків люди виявляють це каміння, а іноді навіть після їх виявлення нічого не роблять, тому що вони абсолютно безсимптомні", - каже Кім Гарсі.
Читайте також:
- Породілля намагалася поховати заживо малюка: дитину випадково врятували
- Нагадував статевий орган і псував життя: художникові зі США вкоротили носа
- Жінка запросила свого собаку підтримати її під час пологів