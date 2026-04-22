В Ужгороді засудили чоловіка, бо він торкався до грудей жінки
В Ужгороді суд оштрафував чоловіка за сексуальне домагання до жінки під час застілля.
Ужгородський міськрайонний суд виніс постанову у справі про сексуальне домагання. Місцевого мешканця визнали винним у принизливих діях сексуального характеру щодо жінки.
Про це йдеться у вироку суду.
Чоловік під час застілля домагався до жінки
Подія сталася 18 березня 2026 року в Ужгороді. Згідно з матеріалами справи, громадянин разом із потерпілою вживали алкогольні напої. Під час застілля чоловік, ігноруючи бажання жінки, почав торкатися її інтимних зон та грудей, а також пропонував вступити в статевий акт.
Суд кваліфікував ці дії як невербальні образливі та принизливі дії сексуального характеру, що підпадають під частину 1 статті 173-7 КУпАП.
Що відомо про позицію підсудного
Сам правопорушник на судове засідання не з’явився, хоча був належним чином повідомлений. Суддя вирішив розглядати справу без його участі, посилаючись на практику Європейського суду з прав людини щодо обов’язку сторін цікавитися станом свого провадження.
Вина чоловіка була повністю доведена доказами:
протоколом поліції;
відеозаписом із диска (очевидно, з бодикамер або камер спостереження);
письмовими поясненнями свідків та самої потерпілої.
Цікаво, що в поясненнях правопорушник свою провину не визнав, проте суд визнав докази поліції достатніми.
Вирок суду
За вчинене сексуальне домагання суд призначив чоловіку стягнення у розмірі 80 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Загальна сума виплат:
Штраф: 1 360 гривень.
Судовий збір: 605 гривень 60 копійок.
Нагадаємо, у Тернополі чоловік у супермаркеті вщипнув жінку за сідницю.