ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
428
Час на прочитання
2 хв

В Ужгороді засудили чоловіка, бо він торкався до грудей жінки

В Ужгороді суд оштрафував чоловіка за сексуальне домагання до жінки під час застілля.

Автор публікації
Віра Хмельницька
В Ужгороді покарали чоловіка за домагання до жінки

В Ужгороді покарали чоловіка за домагання до жінки / © Credits

Ужгородський міськрайонний суд виніс постанову у справі про сексуальне домагання. Місцевого мешканця визнали винним у принизливих діях сексуального характеру щодо жінки.

Про це йдеться у вироку суду.

Чоловік під час застілля домагався до жінки

Подія сталася 18 березня 2026 року в Ужгороді. Згідно з матеріалами справи, громадянин разом із потерпілою вживали алкогольні напої. Під час застілля чоловік, ігноруючи бажання жінки, почав торкатися її інтимних зон та грудей, а також пропонував вступити в статевий акт.

Суд кваліфікував ці дії як невербальні образливі та принизливі дії сексуального характеру, що підпадають під частину 1 статті 173-7 КУпАП.

Що відомо про позицію підсудного

Сам правопорушник на судове засідання не з’явився, хоча був належним чином повідомлений. Суддя вирішив розглядати справу без його участі, посилаючись на практику Європейського суду з прав людини щодо обов’язку сторін цікавитися станом свого провадження.

Вина чоловіка була повністю доведена доказами:

  • протоколом поліції;

  • відеозаписом із диска (очевидно, з бодикамер або камер спостереження);

  • письмовими поясненнями свідків та самої потерпілої.

Цікаво, що в поясненнях правопорушник свою провину не визнав, проте суд визнав докази поліції достатніми.

Вирок суду

За вчинене сексуальне домагання суд призначив чоловіку стягнення у розмірі 80 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Загальна сума виплат:

  • Штраф: 1 360 гривень.

  • Судовий збір: 605 гривень 60 копійок.

Нагадаємо, у Тернополі чоловік у супермаркеті вщипнув жінку за сідницю.

Дата публікації
Кількість переглядів
428
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie