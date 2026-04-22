В Ужгороді засудили чоловіка, бо він торкався до грудей жінки

В Ужгороді покарали чоловіка за домагання до жінки

Ужгородський міськрайонний суд виніс постанову у справі про сексуальне домагання. Місцевого мешканця визнали винним у принизливих діях сексуального характеру щодо жінки.

Про це йдеться у вироку суду.

Чоловік під час застілля домагався до жінки

Подія сталася 18 березня 2026 року в Ужгороді. Згідно з матеріалами справи, громадянин разом із потерпілою вживали алкогольні напої. Під час застілля чоловік, ігноруючи бажання жінки, почав торкатися її інтимних зон та грудей, а також пропонував вступити в статевий акт.

Суд кваліфікував ці дії як невербальні образливі та принизливі дії сексуального характеру, що підпадають під частину 1 статті 173-7 КУпАП.

Що відомо про позицію підсудного

Сам правопорушник на судове засідання не з’явився, хоча був належним чином повідомлений. Суддя вирішив розглядати справу без його участі, посилаючись на практику Європейського суду з прав людини щодо обов’язку сторін цікавитися станом свого провадження.

Вина чоловіка була повністю доведена доказами:

протоколом поліції;

відеозаписом із диска (очевидно, з бодикамер або камер спостереження);

письмовими поясненнями свідків та самої потерпілої.

Цікаво, що в поясненнях правопорушник свою провину не визнав, проте суд визнав докази поліції достатніми.

Вирок суду

За вчинене сексуальне домагання суд призначив чоловіку стягнення у розмірі 80 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Загальна сума виплат:

Штраф: 1 360 гривень.

Судовий збір: 605 гривень 60 копійок.

Штраф: 1 360 гривень.

Судовий збір: 605 гривень 60 копійок.