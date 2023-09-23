В Японії колишню в'язницю у місті Нара вирішили перепрофілювати на готель. Установа є найстарішою в країні.

Про це пише businessinsider.

"З 1946 року у ній утримували неповнолітніх і молодих в'язнів (від 16 до 26 років). Тяжкі двері одиночних камер неможливо було відчинити зсередини, навіть якщо вони не були замкнені, оскільки у них були відсутні ручки. У будівлі утримувалися до 635 арештантів", - йдеться у повідомленні.

Кілька років тому установу оголосили культурним надбанням та припинили використовувати за колишнім призначенням.

Зазначається, що у будівлі з'являться також музей, лаунж-зона та великий ресторан.

Ремонт планують завершити на початку 2026 року.

В Японії найстарішу в'язницю перебудують у престижний готель

Нагадаємо, бійці 112-ї бригади ТрО Сил оборони України та французький фотограф Емерік Луіссе відтворили у сучасних умовах знамениту картину українського художника Іллі Рєпіна "Запорожці пишуть листа турецькому султану".

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