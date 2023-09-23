В Японії найстарішу в'язницю перебудують у престижний готель / ©

В'язницю збудували 1908 року.
В Японії колишню в'язницю у місті Нара вирішили перепрофілювати на готель. Установа є найстарішою в країні.
Про це пише businessinsider.
"З 1946 року у ній утримували неповнолітніх і молодих в'язнів (від 16 до 26 років). Тяжкі двері одиночних камер неможливо було відчинити зсередини, навіть якщо вони не були замкнені, оскільки у них були відсутні ручки. У будівлі утримувалися до 635 арештантів", - йдеться у повідомленні.
Кілька років тому установу оголосили культурним надбанням та припинили використовувати за колишнім призначенням.
Зазначається, що у будівлі з'являться також музей, лаунж-зона та великий ресторан.
Ремонт планують завершити на початку 2026 року.
Нагадаємо, бійці 112-ї бригади ТрО Сил оборони України та французький фотограф Емерік Луіссе відтворили у сучасних умовах знамениту картину українського художника Іллі Рєпіна "Запорожці пишуть листа турецькому султану".
Читайте також:
- Мама шокована: 7-річна дівчинка прийшла додому зі справжнім тату (відео)
- Ізольоване плем'я амазонок розірвало чужинця, "як рибу", щоб вивчити його нутрощі
- Чоловік скасував весілля через сестру нареченої: що вона зробила