В Японії водіям дозволили п'яними сісти за кермо: результат експерименту

Поліція та інструктори з водіння в Японії ухвалили нестандартний підхід до безпеки дорожнього руху, сподіваючись знизити кількість випадків водіння у нетверезому стані, дозволивши водіям випити алкоголь перед тим, як сісти за кермо.

Про це пише The Guardian.

Автошкола в місті Фукуока нещодавно почала пропонувати досвід контрольованого водіння в нетверезому вигляді в рамках поліцейської кампанії, спрямованої на те, щоб переконати "надто самовпевнених" автомобілістів ніколи не сідати за кермо у нетверезому вигляді.

Ініціативу було запущено у 17-у річницю загибелі трьох міських дітей – двох хлопчиків чотирьох та трьох років, а також їхньої однорічної сестри. Вони загинули, коли їхній сімейний автомобіль був збитий муніципальним службовцем, який їхав за кермом напідпитку.

Водіїв спочатку попросили проїхати у тверезому вигляді три ділянки дороги – слалом, S-подібний поворот та серію крутих поворотів. Журналістка Х'єлім Ха протягом години випила банку пива об'ємом 350 мл, а також по чашці сливового вина і спиртного напою сетю, змішаних з водою.

Алкотестер виявив у крові Ха 0,3 проміле алкоголю.

Попри холодні руки, прискорене серцебиття та червоне обличчя, Ха сказала, що почувалася здатною керувати автомобілем – як повідомляється, це відчуття було виражене під час допиту водієм, який став причиною смертельного зіткнення 2006 року.

Її колега Рокухей Сато розгойдувався туди-сюди, поки Ха неодноразово без необхідності прискорювалася і сповільнювалася на прямій ділянці дороги. Їй удалося подолати стовпи на трасі слалом, але її зупинив заступник директора школи Седзіро Кубота, перш ніж вона вийшла на S-подібний поворот.

Кубота сказав їй, що після того, як випила, вона виїхала на поворот на вищій швидкості і в якийсь момент вилетіла на зустрічну смугу.

"Попри те, що пияцтво погіршує навички, необхідні людям для водіння, такі як когнітивні здібності, судження та здатність маневрувати транспортним засобом, водій припускає, що він водить машину безпечно – в цьому і полягає небезпека водіння у нетверезому вигляді", – сказав Кубота.

Національне поліцейське управління Японії заявляє, що у багатьох водіїв, які ведуть машину в нетверезому вигляді без подій, розвивається почуття непереможності, і вони продовжують повторювати одну і ту ж небезпечну поведінку. У ньому наводяться дані, що показують, що ймовірність того, що дорожньо-транспортна пригода спричинить смерть, у сім разів вища, якщо водій перебуває у стані алкогольного сп'яніння, порівняно з аваріями, в яких водій перебуває у тверезому стані.

Нагадаємо, японський вчений цілий рік носив гігантську маску птаха, щоб обдурити пернатих. Відомий результат експерименту.

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