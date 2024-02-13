В Японії вперше вивели геномодифікованих поросят: їхні органи можуть трансплантувати людині

В лютому троє поросят з’явилися на світ шляхом кесаревого розтину.

В Японії вперше вивели геномодифікованих поросят. Їхні органи будуть придатні для трансплантації людині.

Про це пише The Japan Times.

Як зазначається, компанія PorMedTec вперше вивела трьох геномодифікованих поросят. Їх органи згодом зможуть трансплантувати людині. Вони матимуть менший ризик іменного відторгнення.

Вчені американської біотехнологічної компанії eGenesis вивели поросят. Їхні ядра перенесли в яйцеклітини, створивши генетично модифіковані ембріони. Потім їх імплантували в матку сурогатної матері-свині, щоб отримати клонованих поросят.

В лютому троє поросят з’явилися на світ шляхом кесаревого розтину. Вони мають 10 різних модифікованих генів, які запобігатимуть відторгненню органа, якщо у майбутньому їх пересадять людині.

“На реалізацію ксенотрансплантації довго чекали в Японії, але вона залишалася на стадії фундаментальних досліджень, оскільки свині, які могли б витримати клінічне випробування, були лише на стадії розробки”, – йдеться в заяві PorMedTec.

Вже згодом, коли свині підростуть, їх передадуть науковим установам Японії для дослідження. Тоді стане остаточно відомо, чи можна трансплантувати їхні органи іншим тваринам - зокрема, мавпам.

Нагадаємо, що Україна отримала великий транш допомоги від Японії.

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