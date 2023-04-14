В'язень-ґвалтівник зірвав джекпот у 8,5 млн доларів: чи отримав він кошти

Засуджений ґвалтівник, який зірвав джекпот у лотерею на суму 7,2 мільйона фунтів стерлінгів (8,5 млн доларів), отримав повний доступ до свого виграшу після 15-річної судової тяганини.

Як пише ladbible.com, 70-річний Йорворт Гоар купив виграшний квиток Lotto Extra у серпні 2004 року, коли їхав на вихідні із відкритої в'язниці Лейхілл у Глостерширі.

Спочатку йому не було надано доступу до його повного лотерейного виграшу, відповідно до умов його звільнення з в'язниці 2005 року.

Вважається, що після того, як він отримав ліцензію, Йорворту щомісяця виплачувалася допомога у розмірі 8666 фунтів стерлінгів.

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Після тривалої судової тяганини, яка почалася 2008 року, засудженому ґвалтівнику було дозволено отримати доступ до всієї суми цього джекпоту.

Раніше йому дозволялося торкатися виграшу лише за згодою піклувальників фонду - чиновника Міністерства внутрішніх справ, бухгалтера Гоара та його адвоката.

Повідомляється, 1989 року його було засуджено до довічного ув'язнення за напад та зґвалтування вчительки Ширлі Вудсман. Також він мав шість попередніх судимостей за зґвалтування та інші злочини на сексуальному ґрунті, які датуються 1973 роком.

Сім'я Вудсман тепер благає Гоара пожертвувати його виграш на благодійність після смерті Ширлі минулого року у віці 92 років.

Нагадаємо, засуджений злочинець Девід Лі Едвардс виграв 27 мільйонів доларів у лотерею. Втім, всього за п'ять років він втратив усе та оселився у сараї, вкритому фекаліями.

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