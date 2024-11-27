В Єгипті знайшли пілон стародавнього храму бога родючості: який вигляд має дивовижне місце (фото)

Вхід веде до раніше невідомої камери, ймовірно, приміщення для зберігання посуду та амфор.

В Єгипті виявили храмовий комплекс чоловічого бога родючості та сили. Пілон віком понад 2 тис. років, що є частиною цієї споруди, присвяченій богу Мін-Ре і його родині, був частково зруйнований часом.

Про це йдеться у повідомленні dailymail.

Споруду знайдено у Согаґу — місті в центральному Єгипті, в середній течії Нілу. Артефакт виявили на західній стороні головного храму в Атрібісі, місці, яке колись було центральним для давньоєгипетських релігійних практик.

Фото: dailymail

"Ця знахідка є особливо важливою, оскільки вона знаменує собою перший крок у розкритті залишків елементів храму", — йдеться у дописі Міністерства туризму та старожитностей Єгипту.

Фото: dailymail

Відомо, що Атрібіс був важливим культовим центром, присвяченим поклонінню Мін-Ре, його дружині-богині левиці Репіт та їхньому синові, божеству-дитині Колантесу. Місце включає храмовий комплекс, поселення, некрополь і стародавні кар'єри.

Вхід до храму виявили дослідники з Тюбінгенського університету за підтримки Міністерства туризму та старожитностей Єгипту.

Який вигляд має храмовий комплекс

Камера, довжина якої становить близько 6 м і шириною 3 м, має вхід, прикрашений нещодавно знайденими рельєфами та ієрогліфічними написами, що зображують єгипетського бога родючості Мін і його дружину Репіт, яку зазвичай демонструють у вигляді левиці, і їхнього сина, бога-дитя Колантеса. В одному написі ці єгипетські божества отримують жертви від царя, яким дослідники вважають Птолемея VIII з 2 ст. до н.е.

А в основі цього — монументальний пілон завдовжки 51 м, розділений на дві вежі шириною 24 м, що фланкують центральну в'їзну браму. За оцінками археологів, споруда спочатку стояла на висоті 18 м, змагаючись за величчю з пілоном Луксорського храму.

Відомий своїми хитромудрими політичними стратегіями, Птолемей VIII правив Єгиптом між 170 і 116 роками до нашої ери. Попри його репутацію в давньогрецьких текстах як безжального й жорстокого правителя, він також вважався одним із найрозумніших політиків свого часу.

Дослідники вважають, що храм був побудований під час правління Птолемея VIII (помер у 116 р. до н. е.) як центр поклоніння шановній родині.

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