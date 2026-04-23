В Єгипті знайшли статую "біблійного" фараона Рамзеса II: який вигляд має (фото)

Археологічна місія під керівництвом Вищої ради старожитностей Єгипту виявила у східній дельті Нілу частину колосальної статуї фараона Рамзеса II. Знахідка привернула особливу увагу істориків, оскільки саме цього правителя найчастіше ототожнюють із анонімним царем із біблійної розповіді про Мойсея та вихід євреїв з єгипетського рабства.

Археологи відкопали в Тель-Фарауні нижню частину статуї (ноги та основу) заввишки 2,1 метра та вагою до 6 тонн. Попри пошкодження, стиль різьблення підтверджує, що монумент створили в часи Нового царства (приблизно 1550–1070 рр. до н. е.).

Вчені вважають, що статую спершу встановили в місті Пі-Рамзес, яке заснував сам фараон. Пізніше її перевезли до Тель-Фарауна, щоб знову використати у храмі. Ймовірно, вона була частиною великої композиції, де царя зображували разом із богами.

Історики та теологи часто називають Рамзеса II, який правив у 1279–1213 роках до н. е., головним історичним претендентом на роль біблійного опонента Мойсея. Основна причина — географічний зв’язок. У Книзі Вихід згадується будівництво єврейськими рабами міста «Раамсес», що відповідає назві столиці, збудованої цим правителем у XIII столітті до н. е.

Хоча прямих археологічних доказів, які б підтверджували особу фараона з Книги Вихід, досі немає, тривалість та могутність правління Рамзеса II роблять його найпопулярнішим кандидатом у наукових та медійних дискусіях.

Ця знахідка стала черговою у списку відкриттів, пов’язаних із Рамзесом II. Наприклад, у 2024 році у стародавньому форті в Хуш-Ейсі вже знаходили бронзовий меч із іменним знаком (картушем) цього фараона.

«Предмет із картушами Рамзеса II натякає на те, що він належав комусь відносно високого рангу. Можливість демонструвати такий предмет, навіть якщо він, ймовірно, був у піхвах, була ознакою статусу та престижу», — зазначила єгиптологиня Оксфордського університету Елізабет Фрод.

Блискучий меч, знайдений у Єгипті два роки тому, ймовірно, належав високопоставленому військовому чиновнику часів правління Рамсеса II.

Подальше вивчення знайденої статуї в Тель-Фарауні допоможе вченим точніше реконструювати історію переміщення монументів дельтою Нілу та глибше зрозуміти епоху одного з найвпливовіших правителів Стародавнього світу.

