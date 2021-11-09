В’єтнамський комуніст у Лондоні поласував “золотим стейком” вартістю майже 2 тисячі доларів: відео

Мешканці В’єтнаму в середньому заробляють близько 150 доларів на місяць.
Міністр громадської безпеки В’яєтнаму То Лам, який відвідав кліматичний саміт ООН в Глазго (Велика Британія), побував у лондонському ресторані Nsur-Et, де скуштував фірмовий “золотий стейк” від тутешнього шеф-кухаря.
Як повідомляє The Daily Mail, чиновник-комуніст потрапив на відео, яке потім опубліковане в TikTok цього ресторану.
На опублікованих кадрах турецьких кухар Нусрет Гекче в артистичній та екстравагантній манері готує шматок м’яса, посипаний золотою пудрою, вартістю 1450 фунтів стерлінгів (майже 2 тисячі доларів США). Потім він відрізає шматочок м'яса і з ножа годує ним в’єтнамського міністра.
Відео, очевидно, на вимогу в’єтнамської сторони було швидко видалено з TikTok, але стало вірусним у В'єтнамі, де люди в середньому заробляють за місяць всього близько 150 доларів.
В'єтнамці назвали верхом огидної байдужості поїдання фантастично дорого стейка у той час, коли мільйони людей гинуть від коронавірусу. Дехто цікавився, звідки у міністра такі гроші, адже стейк коштує більше, ніж річна зарплата більшості в’єтнамців.
Нагадаємо, українці витрачають половину зарплати на їжу, але, згідно з останніми дослідженням Програми довкілля об'єднаних націй, середньостатистична українська родина щороку викидає 76 кілограмів їжі у смітник.
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