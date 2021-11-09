В’єтнамський комуніст у Лондоні поласував “золотим стейком” вартістю майже 2 тисячі доларів: відео

Мешканці В’єтнаму в середньому заробляють близько 150 доларів на місяць.

Міністр громадської безпеки В’яєтнаму То Лам, який відвідав кліматичний саміт ООН в Глазго (Велика Британія), побував у лондонському ресторані Nsur-Et, де скуштував фірмовий “золотий стейк” від тутешнього шеф-кухаря.

Як повідомляє The Daily Mail, чиновник-комуніст потрапив на відео, яке потім опубліковане в TikTok цього ресторану.

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На опублікованих кадрах турецьких кухар Нусрет Гекче в артистичній та екстравагантній манері готує шматок м’яса, посипаний золотою пудрою, вартістю 1450 фунтів стерлінгів (майже 2 тисячі доларів США). Потім він відрізає шматочок м'яса і з ножа годує ним в’єтнамського міністра.

Відео, очевидно, на вимогу в’єтнамської сторони було швидко видалено з TikTok, але стало вірусним у В'єтнамі, де люди в середньому заробляють за місяць всього близько 150 доларів.

Користувачі соцмереж розкритикували екстравагантну трапезу міністра, чиє відомство слідкує за інакодумцями та опозиційними активістами.

В'єтнамці назвали верхом огидної байдужості поїдання фантастично дорого стейка у той час, коли мільйони людей гинуть від коронавірусу. Дехто цікавився, звідки у міністра такі гроші, адже стейк коштує більше, ніж річна зарплата більшості в’єтнамців.

Нагадаємо, українці витрачають половину зарплати на їжу, але, згідно з останніми дослідженням Програми довкілля об'єднаних націй, середньостатистична українська родина щороку викидає 76 кілограмів їжі у смітник.

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