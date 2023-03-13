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Вагінальні кровотечі лікували вином: жінка ледь не померла через хворобу, яку лікарі не помічали

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
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Час на прочитання
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Вагінальні кровотечі лікували вином: жінка ледь не померла через хворобу, яку лікарі не помічали

Фото: Ash Williams-Barnes/Instagram

Медики заявили, що 26-річній жінці залишилось недовго жити.

В Австралії 24-річна жінка звернулась до медиків через вагінальну кровотечу, інфекцію сечовивідних шляхів та біль у тазу. Медики ж їй порадили "розслабитись та випити вина". 

Про це пише ladbible.com

Ешлі Вільямс-Барнс з Джервіс-Бей, Новий Південний Уельс, розповіла, що коли їй було 24 роки, стан її здоров'я різко погіршився. Тоді вона звернулась до медиків. Проте один із лікарів заявив, що "все у неї в голові" та запропонував свій варіант лікування - "розслабитись та випити трохи вина". 

Фото: Ash Williams-Barnes/Instagram / ©
Фото: Ash Williams-Barnes/Instagram

Ешлі ж стверджує, що вона страждала через сильні вагінальні кровотечі та постійний біль у тазу. Через це жінка постійно ходила у чорному одязі, оскільки боялась, що кров помітять інші люди. 

Фото: Ash Williams-Barnes/Instagram / ©
Фото: Ash Williams-Barnes/Instagram

Лише через два роки жінка змогла потрапити на прийом до іншого лікаря. Тоді в неї діагностували рак шийки матки зі злоякісною пухлиною розміром 5,8 см. Медики почали лікувати хвору, проте вони одразу попередили, що Ешлі ймовірно довго не проживе та більше не зможе мати дітей. 

Єдиним шансом на порятунок було новаторське медичне дослідження, під час якого Ешлі пройшла хіміотерапію, променеву терапію та брахітерапію, яка є різновидом внутрішньої променевої терапії.

Фото: Ash Williams-Barnes/Instagram / ©
Фото: Ash Williams-Barnes/Instagram

Жінці вдалось вижити завдяки складним процедурам. Тепер вона ділиться своєю історією, щоб заохотити інших людей, особливо жінок, не завжди дослухатись до відмовок медиків та шукати таких лікарів, які б змогли допомогти. 

Нагадаємо, жінка дізналася про свою вагітність, коли народила доньку вдома у ліжку.

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Дата публікації
Перегляди
645
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