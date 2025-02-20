Вагітна отримала 4,9 млн гривень після того, як її звільнив бос, надіславши веселий смайлик

У Великій Британії вагітна жінка, яку бос звільнив із роботи, надіславши їй повідомлення з емодзі, отримала компенсацію у розмірі 94 000 фунтів стерлінгів (4,9 млн гривень).

Про це повідомляє Independent.

Паулу Мілуску звільнив Аммар Кабір, який надіслав їй "навмисно розпливчасте" повідомлення, коли їй було зле, заявивши, що компанія "бореться" і що їй потрібно знайти когось, хто міг би працювати в офісі.

Зауваження були зроблені після того, як вагітна інвестиційна консультантка попросила працювати вдома через ранкову нудоту, яку вона описала як "жахливу".

Кабір надіслав їй повідомлення про припинення її роботи, завершивши його словами: "Сподіваюся, ми скоро побачимося, нам потрібно багато чого надолужити поза роботою", а також смайликом "jazz hands". На емодзі було зображено усміхнене обличчя з двома долонями.

Смайлик "jazz hands" / Фото: ТСН.ua

Мілуска отримала 93 616,74 фунтів стерлінгів компенсації після того, як суддя визнав, що її вагітний стан був причиною несправедливого звільнення.

Паула почала працювати в компанії Roman Property Group Limited, що базується в Бірмінгемі, у березні 2022 року. Дізнавшись про свою вагітність у жовтні 2022 року, жінка "почала відчувати наслідки вагітності у вигляді ранкової нудоти" наступного місяця.

Коли майбутня мама була змушена піти з роботи раніше через "посилення нудоти", спричиненої вагітністю, вона написала повідомлення своєму безпосередньому керівнику Кабіру, в якому зазначила: "Акушерка сказала, що наразі, якщо я зможу працювати вдома, це буде найкраще, оскільки на наступні два тижні зазвичай припадає пік нудоти під час вагітності через гормональний фон. Також вона згадала, що коли я повернуся на роботу, вам потрібно буде зробити оцінку здоров'я та безпеки. Я не знаю, що це таке".

Суддя сказав, що між ними не було "жодних інших текстових повідомлень" до 26 листопада, коли Кабір запитав Мілуску про її самопочуття. Консультантка розповіла своєму начальнику, що почувається "жахливо", додавши: "Я не розумію, чому це називається ранковою нудотою, коли це відбувається щодня протягом усього дня".

Наступного вечора Кабір відповів і запитав Мілуску, чи може вона попрацювати декілька днів наступного тижня "і закінчити о 16:00, щоб це не було занадто багато".

Згідно з рішенням Бірмінгемського трибуналу, у проханні Кабіра не було "нічого поганого", оскільки він збирався у відпустку. У відповідь Мілуска сказала: "Боже, я саме збиралася написати вам про те, що візьму вихідний на цьому тижні. Сьогодні мене нудило шість разів, і якщо протягом наступних декількох днів мені не стане легше, я буду змушена лягти до лікарні... Я не думаю, що зможу працювати вдома, не кажучи вже про офіс. Мені дуже шкода, що я не можу підтримати вас зараз, я почуваюся погано...".

Кабір не відповідав на її повідомлення до 1 грудня, коли він сказав: "Сподіваюся, з вами все гаразд, ви вже, мабуть, здогадалися, що нам потрібно знайти когось на роботу, оскільки ми відстаємо від графіка. Я просто хочу сказати, що сподіваюся, що ви не приймете це на свій рахунок і не вважатимете нас поганими, але ми справді боремося. Окрім цього, я особисто спробую подивитися, які ще є можливості... Просто напишіть мені, коли вам стане краще. Сподіваюся, скоро побачимося. Нам треба багато чого надолужити поза роботою [емодзі "джазові руки"]".

У відповідь Мілуска написала: "Я заплуталася в тому, що відбувається. Я працювала віддалено, як ми й домовлялися, відтоді, як повідомила вам про свою вагітність, і робила все, що могла, поки страждала на хворобу, пов'язану з вагітністю. Я отримала ще одну відпустку, попри те, що почуваюся гірше, ніж будь-коли, під час піку ранкової нудоти, а тепер ви мене звільняєте?".

Суддя з трудових спорів Гаррі Смарт сказав, що "об'єктивно зрозуміло", що це текстове повідомлення "призводить до припинення трудових відносин...".

Від 1 грудня Паула більше не отримувала заробітної плати, але Кабір намагався довести, що вагітну працівницю не було звільнено. Його аргумент був відхилений судом, який підтримав вимоги підлеглої про дискримінацію за ознакою вагітності та несправедливе звільнення і присудив їй компенсацію у розмірі 93 616,74 фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, раніше у Латвії чоловіка звільнили з роботи через смайлик у робочому чаті. Він звернувся до суду.

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