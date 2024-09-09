Вагітна розлучається з чоловіком через ім'я майбутньої дитини: як він хоче її назвати

Жінка розповіла, що розлучається з чоловіком через те, яке ім'я він обрав для їхньої майбутньої доньки.

Про це пише Mirror.

23-річна жінка поділилася, що вона заміжня за своїм 24-річним чоловіком вже два роки, і зараз вони чекають на первістка.

Вона перебуває на сьомому місяці вагітності і знає, що у них буде дівчинка, тож пара почала обговорювати ім'я для дитини. Вона написала на Reddit: "Відтоді, як ми дізналися, що буде дівчинка, мій чоловік хоче назвати її іменем своєї колишньої. І це не будь-яка колишня, а та, з якою він зустрічався протягом тривалого періоду часу і яку кохав найбільше. На початку наших стосунків у нас було багато проблем через неї, але коли вона переїхала, проблеми зникли. Він справді кохав її і ніколи не приховував цього від мене, але я думала, що все скінчилося, коли вона поїхала".

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Однак її чоловік чітко дав зрозуміти, що хоче назвати їхню доньку на честь цієї жінки, тому що він хоче мати нагадування про неї. Вона додала: "Він сказав, що я можу назвати другу дитину. Коли я запитала його, чому він так сильно хоче це ім'я, він відповів, що лише тому, що у них з колишньою нічого не вийшло, не означає, що він не хоче, щоб щось нагадувало йому про неї. Він не розуміє, як це на мене впливає, і продовжує говорити, що це просто гормони. Він все ще закоханий у колишню чи це нормально, що він хоче назвати нашу дитину таким ім'ям?".

Коментуючи її допис, одна користувачка написала: "Мене більше турбує те, що він не поважає вас як свою партнерку, свою половинку, свою дружину. Ви можете спробувати звернутися до психолога, але я підозрюю, що його неповага виходить за рамки питання про ім'я дитини".

Інший користувач додав: "Щось подібне сталося з моєю подругою. Вона дізналася, що отримала своє ім'я, тому що всі дівчата на ім'я Гізер, яких зустрічав її батько, були сексуальними. Тепер її ім'я спричиняє у неї просто огиду".

Нагадаємо, жінка обрала для доньки ім'я на честь венеричної хвороби. Коли подруга вказала на це, майбутня мама образилася.

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