Вагітна шокована вибором чоловіка імені для їхньої майбутньої доньки: як він хоче назвати дитину

Вагітна жінка звернулася до користувачів Мережі за порадою після сварки зі своїм партнером щодо імені їхньої майбутньої доньки.

Про це пише Metro.

Пара опинилася у скрутному становищі, оскільки чоловік не хоче відмовитися від свого "ідеального" імені для дитини, попри те, що його дружина має з цим "проблеми".

На Reddit майбутня мама написала, що її коханий хоче назвати дівчинку Зої. Попри те, що це ім'я здається досить невинним, саме так її чоловік назвав свою кішку, яка вже померла. Але гірше для 27-річної жінки те, що це була тварина, яку обранець завів разом зі своєю колишньою.

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Вона сказала: "Зої – це ім'я кішки мого чоловіка, яка померла, коли ми лише почали зустрічатися. Більше того, вона була подарунком від колишньої, про яку вони збиралися разом піклуватися. Коли вони розірвали стосунки, то мали "спільну опіку", поки вона не померла".

Вона стверджує, що "м'яко" сказала чоловікові, що не хоче називати їхню дочку на честь його мертвої кішки, але він не хоче йти на компроміс.

"Він порадив мені про це подумати, аргументуючи це тим, що воно відповідає нашим критеріям (короткі імена, захищені від хуліганів, милі, унікальні, щоб ні в кого в її класі їх не було, але не настільки унікальні, щоб люди не вміли це вимовляти) і вважав кішку своєю дочкою. Я жартома відповіла: "Отже, ти хочеш назвати нашу дитину на честь вашої дитини від твого останнього шлюбу?". Він не сміявся. Натомість він зайняв оборонну позицію. Він сказав, що це не так. Я сказала, що мені не дуже подобається ідея назвати нашу дочку на честь чогось, що в нього асоціюється з його останніми стосунками. Він почав плакати, мабуть, тому, що він думав про свого мертвого вихованця".

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Після цієї розмови майбутня мама задається запитанням, чи не права вона і чи не надто вперта. Вона стверджує, що її чоловіка більше не "турбують" інші пропозиції щодо імені дитини, і вона не знає, як виправити ситуацію.

У коментарях багато людей погодилися з тим, що жінка не була негідницею через те, що не хотіла використати це ім'я, оскільки вони теж визнали його вибір трохи дивним. Деякі назвали поведінку чоловіка "проблемною" та "дивною" і закликали пару звернутися за консультацією, якщо вони справді не можуть піти далі та обрати інше ім'я. Інші замість цього запропонували їм дотримуватися правила "два так/одне ні", яке свідчить, що обидва батьки повинні погодити ім'я і що будь-хто з них може без запитань відмовитися від імені, яке запропонує інший партнер.

Нагадаємо, коту, знайденому на круїзному лайнері, дивом вдалося уникнути евтаназії. Тепер у нього нова сім’я.

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