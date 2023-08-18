Вагітна спантеличила виснажливим тренуванням за декілька годин до пологів – відео

Бразильська пожежна шокувала Мережу виснажливим тренуванням на 40 тижні вагітності.

Про це пише dailystar.co.uk.

34-річна Габріела Андраде народила другу дитину лише через декілька годин після інтенсивного заняття у тренажерному залі.

Жінка, яка працює у пожежній частині Еспіріто-Санто, пояснила, що страждала від "абсурдного занепокоєння". Тому, щоб позбутися від деяких стресових емоцій, вона робила серію швидких присідань та підтягувань на перекладині.

Також вона навіть відтискалася від підлоги, попри те, що її чималий живіт торкався підлоги.

Втім, її тренування розділило глядачів на два табори: одні говорили, що вона надихає, інші ж не були впевнені, що це безпечно.

Ти надихаєш усіх нас. Чудова!

Вау! Я також під час вагітності маю намір продовжити тренування

Будь обережною

Непотрібно так тренуватися, це ж небезпечно

Після тренування Габріела народила другу дитину від свого чоловіка, начальника пожежної частини, Гейтора.

"Жодних ускладнень, Матеус прибув точно так, як планувалося: у той час, коли він хотів, і без будь-якого втручання", - поділилася матуся. "Я почувалася щасливою і задоволеною, побачивши, що можу мотивувати багатьох жінок займатися фізичною активністю, піклуватися про своє тіло, свою самооцінку та здоров'я. Не було жодних причин зупинятися під час вагітності, оскільки мене супроводжували декілька медичних працівників, які весь час підтримували мене та дуже добре вели мене у цій подорожі. Це не означає, що будь-хто може це зробити, але моє тіло було готове до такої інтенсивності".

Деякі майбутні мами вважають, що такі вправи, як кросфіт, поєднання важкої атлетики, кардіо та вправ із власною вагою, надто інтенсивні. Але Андраде сказала, що вона також багато займалася плаванням та футволейболом, який поєднує в собі елементи футболу та волейболу.

Нагадаємо, дівчина шокувала, діставши двох величезних пітонів зі стелі будинку. Вона швидко впоралася з плазунами.

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