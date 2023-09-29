Вагітна влаштувала фотосесію в стилі похорону: "Спочивай з миром"

Майбутня мама з Луїсвілля, штат Кентуккі, США, спричинила фурор в Мережі своєю нетрадиційною фотосесією під час вагітності.

Студентка влаштувала знімання у стилі похорону. 23-річна Черідан Логсдон обрала замість ніжної сукні – чорне похоронне вбрання з вуаллю.

Черідан Логсдон / Фото: facebook.com/cheridan.logsdon.75

На одній зі світлин Логсдон витирає очі від сліз, а на іншій демонструє сонограму.

Черідан Логсдон / Фото: facebook.com/cheridan.logsdon.75

Так майбутня матуся попрощалася зі своїм бездітним та безтурботним життям.

Після студійних знімків вона зробила ще декілька кадрів у лісі.

Черідан Логсдон / Фото: facebook.com/cheridan.logsdon.75

"Якщо не брати до уваги жарти, я дуже тішуся почати новий розділ у своєму житті! Досі не можу в це повірити, але це все сильніше мене захоплює", - прокоментувала свій цікавий стан американка.

Допис дівчини швидко став вірусним, набравши понад 14 000 вподобань. Вона також натякнула, що у розробці має ще більш креативну фотосесію.

Цікаво, що юзери оцінили її почуття гумору та не критикували за доволі спірний образ.

Це так мило і весело

Якщо я колись завагітнію, то влаштую таку ж фотосесію

Дуже креативно! Легкої вагітності та пологів!

Нагадаємо, влітку у Бразилії дівчина влаштувала собі поминки у день народження. Вона лежала в труні, а гості плакали.

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