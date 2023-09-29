Вагітна влаштувала фотосесію в стилі похорону: "Спочивай з миром"

Знімки стали вірусними у Мережі.
Майбутня мама з Луїсвілля, штат Кентуккі, США, спричинила фурор в Мережі своєю нетрадиційною фотосесією під час вагітності.
Студентка влаштувала знімання у стилі похорону. 23-річна Черідан Логсдон обрала замість ніжної сукні – чорне похоронне вбрання з вуаллю.
На одній зі світлин Логсдон витирає очі від сліз, а на іншій демонструє сонограму.
Так майбутня матуся попрощалася зі своїм бездітним та безтурботним життям.
Після студійних знімків вона зробила ще декілька кадрів у лісі.
"Якщо не брати до уваги жарти, я дуже тішуся почати новий розділ у своєму житті! Досі не можу в це повірити, але це все сильніше мене захоплює", - прокоментувала свій цікавий стан американка.
Допис дівчини швидко став вірусним, набравши понад 14 000 вподобань. Вона також натякнула, що у розробці має ще більш креативну фотосесію.
Цікаво, що юзери оцінили її почуття гумору та не критикували за доволі спірний образ.
- Це так мило і весело
- Якщо я колись завагітнію, то влаштую таку ж фотосесію
- Дуже креативно! Легкої вагітності та пологів!
Нагадаємо, влітку у Бразилії дівчина влаштувала собі поминки у день народження. Вона лежала в труні, а гості плакали.
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