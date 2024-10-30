Вагітна заскочила у ліжку чоловіка зі своєю мамою: як виявилося, вона також чекає на дитину

Жінка убита горем після того, як дізналася, що мама чекає на дитину від її 25-річного чоловіка. Сама вона також перебуває на шостому місяці вагітності від нього.

Про це пише Mirror.

18-річна користувачка Reddit, яка виховує ще одного малюка, розповіла, що хоча вона підозрювала, що він її зраджує, вона ніколи не очікувала, що "інша жінка" виявиться її рідною матір'ю.

"У нас мало грошей, і нас виселили, тому що ми більше не могли дозволити собі орендну плату. Через фінансові труднощі ми з ним переїхали до будинку моєї овдовілої матері. Вже місяць ми живемо в кімнаті для гостей. Досі все було добре, моя мама підтримувала нас і нашу дитину. Від моменту моєї підліткової вагітності я зустрічалася з друзями, намагаючись жити тим життям, якого мені не вистачало, попри те, що я все ще була вагітна",- розпочала вона свою розповідь.

Але одного разу, після вечірки з друзями, вона повернулася додому і почула підозрілі звуки, що долинали зі спальні її мами.

Оскільки вона також ніде не могла знайти свого чоловіка в будинку, вона увійшла до маминої спальні, щоб переконатися, чи справдилися її підозри. Вона додала: "Я пішла до маминої кімнати, боячись того, що там побачу. Серце калатало. Мій чоловік і мама були в повній готовності. Щойно вони побачили мене, одразу ж зупинилися і почали пояснювати. Мама почала говорити про те, як їй самотньо після смерті батька. Я не стала її більше слухати і пішла з дитиною".

Після цього інциденту вона переїхала з дитиною до подруги та ігнорувала телефонні дзвінки чоловіка і мами. Вона додала: "Одного разу він з'явився біля моїх дверей і попросив поговорити. Після деяких виправдань він сказав мені, що моя мама вагітна. Я вигнала його і досі шокована. Я не знаю, що мені робити. Я уникаю будь-яких думок про це, тому що стрес може зашкодити дитині і мені. Я чекаю на малюка і вже маю одну дитину, я не можу покластися на друзів і не маю нікого з рідних, хто міг би допомогти, окрім мами. Але мені боляче від зради мого рідного чоловіка і матері. А мої діти заслуговують на батька".

Нагадаємо, дружина розлучилася з чоловіком через чотири дні після весілля. Новоспечений холостяк поділився своїм душевним болем.

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