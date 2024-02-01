Вагітна жінка дізналася про таємний роман чоловіка зі своєю мамою: як вона їх викрила

Вагітна була спустошена після того, як дізналася, що чоловік її зраджував, але ще гірше, його "інша жінка" — її власна матір.

26-річна жінка розповіла на Reddit, що натрапила на відверті повідомлення між парою у телефоні свого чоловіка.

Вона поділилася: "Я дізналася, що мій 30-річний чоловік займається сексом із моєю 52-річною матір'ю. Щиро кажучи, я не знаю, як реагувати. Я на четвертому місяці вагітності і намагаюся не нервуватись, бо це погано для дитини".

Вона також пригадала, як він був схвильований, коли вона оголосила про свою вагітність. Але через два тижні його поведінка різко змінилася. Вона сказала: "Він цілував мене і казав, як йому пощастило, але тепер він змінився. Приблизно через два тижні після моєї несподіваної заяви він припинив мене обіймати і цілувати, як завжди. Він припинив їсти їжу, яку я готувала для нього після роботи, і казав, що він уже їв фастфуд або щось таке. Я також помітила, що він змінив екран блокування, на якому була наша фотографія. Не впевнена, що це означає, якщо чесно. Я дізналася про це три дні тому, переглянула його телефон, поки він був у душі, і знайшла текстові повідомлення, відео та фотографії. Мене нудить від думки про побачене. Я бачила фотографії моєї мами в білизні, а він відповідав фотографіями свого пеніса".

Але найбільше її шокувало повідомлення від її мами, в якому вона зізнавалася у своєму глибокому кохання до нього і говорила, що її дочці просто треба навчитися приймати, що вони створені одне для одного.

Вона додала: "Він сказав, що, можливо, їм слід зупинитися, оскільки він не хотів завдавати мені болю, але моя мама сказала, що мені не завдадуть шкоди, поки вони триматимуть усе це в секреті. Але що мене найбільше розлютило, то це повідомлення, яке вона надіслала декілька днів тому. Я процитую це тут, щоб кожен, хто читає це, міг отримати уявлення про те, наскільки серйозним був їхній роман. Там було написано: "Я кохаю тебе так сильно. Більше, ніж ти гадаєш. Ти допоміг мені пережити смерть мого коханого колишнього чоловіка, і за це я щиро дякую тобі. Я знаю, що тобі важко зберігати таку таємницю, як і для мене. Я люблю свою дочку всім серцем, але зрештою їй доведеться прийняти, що кохання є кохання і що серце хоче того, чого воно хоче. Наші серця хочуть одне одного. Я думала, що відтоді, як чоловік помер, ніхто ніколи не покохає мене, тому що я лише стара жінка, але ти показав мені, як любити себе, і змусив мене знову відчути себе молодою і сексуальною. Давай продовжимо розважатися та берегти одне одного".

Жінка сказала, що її батько помер п'ять років тому, а мама відмовилася знову зустрічатися з кимось, бо він був її "вічним коханням і єдиним".

Тепер вона почувається розбитою. Вагітна зробила скрини усіх повідомлень між коханцями та переслала собі фото та відео.

"Мені так боляче. Я навіть не можу плакати, бо відмовляюсь у це вірити. Ця дитина в мені, щиро кажучи, єдине, що утримує мене від конфронтації. Я боюся, що конфронтація з ними зараз спричинить надто багато стресу та гніву. Наразі все, що я хочу зробити, це народити дитину", - додала вона.

Читач відреагував на її історію так: "Вони огидні і не люблять вас так, як стверджують. Викрийте їх обох і подивіться, наскільки сильне їхнє кохання одне до одного. Не зберігайте їхні таємниці. Але перш ніж протистояти, спочатку поговоріть із адвокатом. Це масова зрада, і мені шкода, що ви проходите через це".

Інший користувач порадив: "Зверніться до юриста. Організуйте свої фінанси. Складіть план дій. Якщо є хтось, кому ви можете довіряти, можливо переїдьте до нього. Не тримайте це у собі. Нехай усі знають, що відбувається. Не дозволяйте, щоб це зійшло їм із рук".

Нагадаємо, жінка зраджувала чоловіка зі свекром. Відомо, як він їх викрив та що почув у виправдання.

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