Вагітна жінка кинула хлопця через суперечку щодо дитини: у чому полягає конфлікт

Вагітна жінка кинула свого хлопця через суперечку про ім’я для їхньої майбутньої дитини. Проте, навіть розставання перепалки за ім'я тривають.

Про це пише Mirror.

Жінка хотіла "модне" ім’я для свого сина, а батько дитини віддає перевагу більш традиційному

Як пише видання, навіть коли вона спробувала зустрітися з ексом та запропонувала поєднати обидва імена разом, він сказав, що жодне з імен, які вона вибрала, не було достатньо традиційним.

"Він надіслав мені повідомлення і запитав, як нам вибрати ім’я, і я сказала, що ми повинні просто надіслати імена, які нам подобаються, і ми можемо вибрати два імені", - розповіла вагітна.

Серед імен, які запропонувала жінка, були: Бо, Августин і Ваєтт. Проте її хлопець наполягав на чомусь більш "традиційному", наприклад, – Джеймс або Семюел.

"Тож я запропонував назвати його Семюел Бо або Джеймс Ваєт. Але колишній сказав, що хоче повне традиційне ім’я, але жодне з надісланих мною імен не було достатньо традиційним", - розповіла вагітна на одному із форумів.

Користувачі Мережі порадили жінці ще один варіант вирішення суперечки.

"Спробуйте це: ви складаєте список, він складає список. Ви обираєте ім’я з його списку. Він вибирає ім’я з вашого списку. Потім ви кидаєте монету, щоб визначитися з ім’ям. Більше ніяких дискусій", - йдеться у пораді.

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