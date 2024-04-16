Вагітна жінка шокована 22-річним романом чоловіка з її мамою: "Він батько моїх братів-близнюків"

Жінка, яка перебувала на сьомому місяці вагітності, розповіла про жахливий момент, коли вона викрила роман своїх чоловіка та мами.

До того ж, вона дізналася, що ці стосунки тривали вже 22 роки, тобто весь час їхнього шлюбу, і що деякі з її братів і сестер насправді є біологічними дітьми її чоловіка.

Написавши неймовірну і щиру історію на Reddit, вона розповіла про спустошення, з яким вона зіткнулася, і про те, що її матір звинувачує її в тому, що вона "зруйнувала своє життя", викривши цей роман.

Описуючи ситуацію, вона сказала: "Мої 63-річний тато і 60-річна мама одружені вже 43 роки. У мене шестеро братів і сестер. Зі своїм чоловіком, якому 39 років, ми разом від 15 років. Я завагітніла у 17 і ми переїхали до моїх батьків. Я народила свою доньку і невдовзі після цього ми одружилися, коли мені було 18. Мій дідусь помер невдовзі після нашого весілля і залишив свій будинок у стилі ранчо моєму батькові. Мої бабуся і дідусь побудували будинок по сусідству з моїми батьками, коли вони вийшли на пенсію. Мої батьки вирішили дозволити нам жити в цьому будинку і сказали, що це буде мій спадок. Ми з чоловіком не мали жодних проблем з цим. У нас народилися діти, яким зараз 20, 14 і п'ять років, а зараз я на сьомому місяці вагітності останньою дитиною, хлопчиком".

Описавши свою згуртовану сім'ю і, здавалося б, щасливе сімейне життя, далі вона розповіла про роман між її чоловіком і матір'ю. "Я думала, що у мене був хороший шлюб, ми мали інтимну близькість понад двох разів на тиждень, ходили на побачення, купували одне одному подарунки, не сварилися. Весь мій світ зруйнувався напередодні Нового року, коли я повернулася рано з дівочої поїздки, в яку ми поїхали з подругами. Я зайшла до своєї спальні і побачила, що моя мама займається сексом з моїм чоловіком. Мама закричала на мене, щоб я забиралася з "їхньої" спальні, що ще більше мене шокувало".

У розмові з чоловіком вона дізналася, що його сексуальні стосунки з її матір'ю не були одноразовими, а тривали протягом багатьох років, навіть довше, ніж її шлюб. "Я попросила його сказати правду. Він сказав мені, що моя мама спокусила його, коли нам було по 18 років і ми жили в їхньому будинку. Вони займалися незахищеним сексом щонайменше раз на місяць", - додала вона. "Я підрахувала і жахнулася, тому що часовий графік означав, що мої брати-близнюки і наймолодший брат можуть бути дітьми мого чоловіка".

Попередивши свого батька про зраду його дружини, вона продовжила: "Я змусила чоловіка зізнатися, і мій батько був спустошений, вони з мамою теж були закохані в старших класах. Зайве казати, що ми чули, як моя мама кричала".

Описуючи сімейний конфлікт, вона також поділилася, як влаштувала вечірку в будинку своєї сестри і використала сімейне зібрання як можливість розповісти про стосунки свого чоловіка та матері. "На вечірці я попросила свою старшу доньку забрати всіх дітей до нашого підвалу і увімкнути фільм, залишивши лише дорослих дітей та братів і сестер, і я розповіла їм, що саме вони робили", - поділилася вона. "Більшість родини на моєму боці, окрім моїх трьох наймолодших братів і сестер, 38-річної сестри і всієї родини мого колишнього. Вони всі кажуть, що я – божевільна, бо публічно про це розповіла".

Після публічного розголосу її маму звільнили з посади дитячої пасторки через зраду. Вона пояснила: "Відтоді мою маму звільнили з посади і вона стверджує, що я зруйнувала її репутацію і життя. Мій батько вигнав її, і тепер вона живе з моєю сестрою, і, нарешті, мій батько наполіг на тесті ДНК трьох молодших хлопчиків, перш ніж він розгляне що-небудь, пов'язане з їхнім шлюбом. Близнюки – біологічні діти мого чоловіка. Відтоді я його вигнала, і він живе з батьками".

Також читайте Наречений заскочив кохану на зраді зі своїм дядьком за 30 хвилин до весілля: що було далі

Жінка продовжила розповідати про наслідки та їхній вплив на її сім'ю, зокрема про плани розлучення і розрив стосунків з матір'ю. Вона пояснила: "Вже минув понад місяць, але я все ще дуже злюся на свою матір, особливо на її лицемірство, коли вона обзиває мене і ганьбить мою сім'ю, хоча вона вчинила набагато гірше. Я також зневажаю свого колишнього всім своїм єством, оскільки він займався сексом з моєю мамою і зі мною, а в деяких випадках приходив до нас у ліжко через декілька хвилин після цього. Моя мама завагітніла від нього менш ніж через тиждень після того, як завагітніла я, і хоча я думала, що це так мило і весело, що я ділилася досвідом вагітності з мамою, вона носила зведених братів і сестер моїх дітей. Він зруйнував усю мою довіру до чоловіків та їхньої вірності".

Нагадаємо, маму похвалили за те, що вона вигнала вагітну доньку з дому. Вона пояснила, у чому причина.

Читайте також: