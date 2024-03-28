Вагітній жінці загрожують роки за ґратами за негативний відгук в Інтернеті: що вона написала

Жінка може потрапити до в'язниці після того, як написала критичний відгук про банку томатного пюре.

Про це пише Daily Star.

Виробник Erisco Foods заявив, що 39-річна Чіома Околі завдала шкоди репутації їхнього бренду, коли написала, що продукт "занадто солодкий". Тепер її переслідують у цивільному суді в Лагосі, Нігерія, після цих коментарів.

У Facebook вона попросила своїх 18 000 підписників поділитися своїми думками про томатну суміш після того, як опублікувала фотографію відкритої банки. Але саме тоді вона стикнулася з негативом.

Допис Чіоми / Фото: facebook.com/eriscofoods

Один з коментаторів сказав: "Припиніть псувати продукт мого брата. Якщо він вам не подобається, використовуйте інший, а не пишіть про нього в соціальних мережах, або телефонуйте до служби підтримки". Околі відповіла: "Допоможіть мені порадити вашому братові, щоб він припинив псувати людей своїм продуктом, вчора я вперше використала його, і це чистий цукор".

Підприємиця, яка зараз вагітна четвертою дитиною, була в церкві, коли її заарештували люди в цивільному у вересні. Вона розповіла CNN, що її змусили годинами стояти в сирій камері: "Сидінь не було, тому я простояла до наступного дня. Мої ноги були у воді, яка потрапляла з даху, що протікав. Іноді я присідала, щоб зменшити тиск на ноги. Я думала про своїх дітей, які були вдома. Я розмовляла сама з собою. Я думала, молилася і почувалася заплутаною".

Чіома Околі / Фото: facebook.com/chioma.egodijnr.7

Околі була звинувачена у двох окремих злочинах, зокрема змову з двома іншими особами з "наміром підбурювати людей проти Erisco Foods Limited". За найсерйознішим звинуваченням їй може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі до семи років.

Її також звинуватили в "підбурюванні до діяльності Erisco Foods Limited, знаючи, що ця інформація є неправдивою". Це тягне за собою тюремне ув'язнення терміном до трьох років і штраф у розмірі семи мільйонів найр (200 тисяч гривень).

Erisco також подає проти неї цивільний позов. Компанія стверджує, що "декілька постачальників" розірвали угоду після її коментарів, і тепер вони шукають п'ять мільярдів найр (143 млн гривень) у якості відшкодування збитків.

У відповідь на це проти поліції та Erisco було подано два зустрічних позови.

Нагадаємо, компанію змушують зменшити висоту будинку "на товщину арахісу". Забудовнику доведеться витратити величезні кошти, щоб реконструювати новий дім.

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