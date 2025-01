30-річну вагітну, яку розшукував Інтерпол, заарештували в лікарні "під час пологів" – фото

У Колумбії в лікарні "під час пологів" заарештували жінку, яку розшукував Інтерпол.

Про це повідомляє Need To Know.

30-річна Заїда Роза Лопес була захоплена зненацька, коли співробітники імміграційної служби та поліції упіймали її в приміщенні пологового будинку.

Вона звернулася до лікарні після того, як відчула сильний біль у животі, спричинений вагітністю.

На знімку, зробленому на місці події, видно, як вона лежить на ліжку в палаті, а навколо неї стоять кремезні правоохоронці.

Жінку, яку розшукував Інтерпол, заарештували в пологовому / Фото: Jam Press

Венесуелку схопили у Вальєдупарі. Під час арешту були присутні соціальний працівник і лікар.

Влада змогла відстежити Лопес до лікарні завдяки сповіщенню з інформаційної системи реєстрації іноземців.

Вона розшукується венесуельським правосуддям за звинуваченням у шахрайстві та змові з метою вчинення злочину. Вона була передана в розпорядження поліції, яка проведе процедури для її депортації на батьківщину. Там вона постане перед суддею, щоб відповісти на висунуті проти неї звинувачення.

