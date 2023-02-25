"Вагнерівець", який втік до Норвегії, влаштував бійку в центрі Осло: його затримали

Екскомандира відділення ПВК "Вагнер" Андрій Медведєва, який втік до Норвегії, заарештували за бійку біля бару в центрі Осло. Відомо, що вагнерівець вчинив насильство щодо поліцейських під час затримання.

Про це пише "Новая газета. Европа".

Як повідомляє видання, у матеріалах слідства йдеться, що в ніч з 21 на 22 лютого Медведєв вплутався в бійку в центрі Осло, а опісля чинив опір затриманню і завдав ударів поліцейським.

"У середу 22 лютого 2023 року, близько 5:00 ранку, коли кілька співробітників поліції та інших правоохоронців виводили його [Медведєва] з поліцейської машини у дворі центрального слідчого ізолятора, він чинив опір і вдарив ногою одного чи кількох співробітників", - йдеться у ухвалі про арешт.

Адвокат Медведєва Брюн'юльф Ріснес заявив, що бійка виникла внаслідок "нерозуміння після вживання алкоголю", а коли приїхала поліція, його підзахисні нібито "не розумів, що відбувається". Адвокат також послався на те, що Медведєву важко даються мови, і йому важко висловлювати думки. Сам порушник не визнав провини, його відпустили до суду.

Також читайте Активність розвідувальних безпілотників та авіації: у ЗСУ розповіли про загрози з моря

Справу Медведєва розглянуть у окружному суді Осло 25 квітня. Прокурор звинуватив його за трьома кримінальними статтями.

15 січня стало відомо, що екскомандир 1 відділення 4 взводу 7-го штурмового загону ПВК “Вагнер” Андрій Медведєв нелегально, без документів, які перебували у сейфі служби безпеки ЧВК, перебрався з Росії до Норвегії та попросив там політичного притулку.

З 23 по 25 січня Медведєв перебував у Норвегії під вартою у депортаційному центрі у Трандумі. Чоловіка заарештували згідно з норвезьким законом про імміграцію.

Раніше стало відомо, що окупанти вербують найманцями ПВК "Вагнер" ув'язнених громадян України, яких примусово було вивезено до Росії.

Читайте також: