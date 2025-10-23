Вагітна розсміялася під час УЗД і реакція малюка підірвала Мережу (відео)

Вагітність / © Pexels

Вагітна жінка з Айдахо, Дестіні Росс, стала вірусною зі своїм відео у TikTok, на якому видно незвичайну реакцію плода, коли мати сміється: дитина буквально підстрибує в утробі.

Про це вона поділилася на свої сторінці у ТікТок.

Накладений на відео текст свідчив: «Якщо ви не знали, ось що відбувається з вашою дитиною, коли ви смієтеся… Я зрозумів це на власному гіркому досвіді».

Росс розповіла виданню Newsweek, що вперше побачила цей «землетрус» під час УЗД. Тоді лікарка-сонографістка відзначила, що у дитини гикавка, а це дуже розсмішило Дестіні. Хоча рух на відео виглядає надзвичайно активним, Росс заспокоїла стурбованих користувачів, які запитували, чи не боляче дитині:

«Хоча у відео це виглядає надзвичайно жорстоко, немовлятам насправді подобається, коли ви смієтеся. Це вивільняє серотонін у них і заспокоює їх… там так багато м’якої підкладки та рідини, що з ними все гаразд».

Сонографістка Дженна Гопкінс пояснила, що сміх матері створює вібрації, які колишуть дитину.

«Ми вважаємо, що дитина може відчувати вібрації, коли мама сміється. Тут справді здається, що сонографіст трясе зонд, щоб змусити дитину рухатися», — зазначила Гопкінс, додавши, що це є звичайною реакцією.

Лікарка, яка проводила УЗД Росс, також зняла занепокоєння, пожартувавши: «землетрус», що тільки посилило сміх майбутньої мами.

У Мережі відео переглянули понад 18 мільйонів разів. Воно викликало хвилю жартів та позитивних коментарів.

«Боже, у мене були близнюки, то це означає, що вони просто відскакували одне від одного?» — пожартувала користувачка.

